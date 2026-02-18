Gemma Camacho rompe su silencio sobre Cayetano Rivera: "Fue una amistad especial"

La hasta ahora reportera ha decidido dar un paso al frente en el programa El tiempo justo para abordar su vínculo con Cayetano Rivera y la actual pareja de este, Tamara Gorro. Pese a bromear con Canales Rivera, el espacio ha contrastado la naturalidad de Tamara frente al perfil mucho más contenido y prudente de la periodista.

Aunque niega haber querido vender una historia de amor, reconoce que lo suyo tuvo un punto "más especial" que una simple amistad. "Somos adultos", ha sentenciado para explicar que todo quedó aclarado desde el principio, aunque admite haber sufrido considerablemente con la persecución de las agencias de prensa hasta la misma puerta de su domicilio.

Al igual que a Gorro, a ella también le aconsejaron "huir". Sin embargo, defiende al matador en el plano personal, describiéndolo como respetuoso pero reservado, una forma de ser "peculiar" y poco sociable que le lleva a proteger al máximo su intimidad y a estar poco pendiente del teléfono.

Camacho niega tajantemente haber sido el detonante de ninguna ruptura o infidelidad. Relata que su contacto comenzó hace tres años "bajo el respeto" y lamenta que una relación cordial acabase en portada, llegando a pedir a sus superiores no cubrir noticias de la familia Rivera para evitar el ruido en torno a su nombre.

Sobre el reportaje gráfico, asegura que desconocía las imágenes y que nunca hubo acuerdos de exclusividad ni planes de futuro. Su preocupación por la imagen pública del diestro llegó al punto de medir sus intervenciones televisivas tras el accidente que este sufrió con una palmera.

La periodista revela una conversación clave donde él negó estar con otras mujeres, lo que para ella marcó el respeto mutuo. No obstante, la presión mediática terminó enfriando el vínculo y, desde que las preguntas sobre él se volvieron directas, no han vuelto a verse.

Rechaza convertirse en un personaje fijo de la crónica social. Tras verse obligada a desaparecer de redes, insiste en que "no se solapó la relación" y que su objetivo al sentarse en plató es cerrar definitivamente este capítulo para seguir con su vida profesional al margen del torero.