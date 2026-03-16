Rosalía cede a la presión y se disculpa por sus declaraciones sobre Picasso

Rosalía ha aclarado a través de un comunicado en redes sociales que "se equivocó" en sus declaraciones sobre Picasso durante una conversación en un podcast junto a la escritora argentina Mariana Enríquez en la que afirmó que hay que separar al artista de su obra. "No tenía conciencia de casos reales de maltrato", afirmó la artista catalana.

Así lo expresó el pasado sábado en un vídeo compartido en sus redes sociales en el que rectifica sobre las opiniones que expresó acerca de Picasso, donde afirmó que el pintor le gusta "mucho" y que no le importaba "separar al artista de su obra". "No estoy en paz con lo que dije", aseguró en el vídeo compartido en TikTok.

"Yo pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, lo típico que has oído hablar de ello, pero no tenía conciencia de casos reales de maltrato", insistió la cantante, al tiempo que ha afirmado que "es importante a lo mejor no hablar de según qué temas cuando uno no tiene suficiente conocimiento".

Rosalía habla sobre separar al artista de su obra: "Me gusta mucho Picasso y nunca me ha molestado diferenciar el artista de la obra. Por que quizás ese señor yo le hubiera conocido y quizás no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero luego digo quien… pic.twitter.com/7nFHotRoe3 — baila (@baila_fm) March 6, 2026

Además, la artista lamentó que "hubo falta de sensibilidad" por su parte durante la conversación con la escritora y "falta de empatía absoluta con esas mujeres y esos testimonios".

Asimismo, Rosalía aclaró su posición respecto al feminismo y aseguró que siente "amor, respeto y agradecimiento por el feminismo", al tiempo que señaló que a veces es "demasiado cuidadosa" y que le da "miedo" denominarse "de según qué manera por no ser una representación suficientemente buena".

Rosalía emite un comunicado con respecto a la polémica generada por el tema Picasso. pic.twitter.com/ePOS5bDgLj — LUX TOUR (@MOTOMAMlTOUR) March 14, 2026

"Creo que está claro que la forma en la que vivo, en la que escribo, en la que performeo, en la que canto, en la que hago música... O sea, es muy feminista. Para mí creo que es obvia mi posición feminista pero a lo mejor pues para el resto no lo ha sido", explicó la cantante, quien ha lamentado que "parece que el mundo es muy polarizado" y que "si no estás en un lado y lo dices muy claramente entonces estás en el otro".