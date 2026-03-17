El dineral que cobra Frank Cuesta por encerrarse en un 'reality' con la actriz porno Apolonia Lapiedra

Frank Cuesta ha sorprendido con un giro inesperado en su carrera mediática al debutar en La Cárcel de los Gemelos, el nuevo reality de los hermanos youtubers 'Zona Gemelos', Daniel y Carlos Ramos. El herpetólogo convive en una simulación carcelaria junto a otros rostros conocidos de televisión e internet y concursantes anteriores como Falete o José Labrador.

Uno de los aspectos más llamativos de su participación es que comparte celda con la actriz porno Apolonia Lapiedra, formando una de las parejas más comentadas del programa desde su estreno. El espacio, que arrancó el pasado 15 de marzo, propone un encierro de 21 días con emisión continua y pruebas de convivencia extrema. Además del impacto mediático, el incentivo económico ha sido clave: Cuesta habría aceptado participar a cambio de unos 150.000 euros por su estancia, una cifra que él mismo reconoció que fue clave en su fichaje.

Sin embargo, el dinero no sería el único motivo. El propio Cuesta explicó que su decisión también tiene un componente personal relacionado con su entorno familiar, ya que su relación con los creadores del programa se ha estrechado, así como la de sus hijos. Fiel a su estilo directo, el expresentador de Frank de la Jungla no ha tardado en generar controversia dentro del reality.

Sus comentarios sobre temas sociales han abierto debate entre seguidores y detractores, alimentando la repercusión del formato en redes. A pesar de la expectación generada, Cuesta ha dejado claro que no planea convertir esta experiencia en algo habitual. Su incursión en el mundo de los realities sería puntual, motivada principalmente por razones económicas y personales.

Por su parte, el programa reúne a una decena de participantes que compiten por un premio final de hasta 250.000 euros, en un entorno que mezcla espectáculo, tensión y convivencia forzada. Con solo unos días en emisión, el reality ya apunta a convertirse en uno de los contenidos más comentados del momento, en gran parte gracias a la inesperada presencia de Cuesta y su explosiva convivencia con Lapiedra.