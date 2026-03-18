Los detalles del acuerdo de divorcio millonario entre Jessica Alba y Cash Warren

Después de meses de especulación, la historia entre Jessica Alba y Cash Warren ha llegado a su capítulo final. Pero lejos de los escándalos habituales de Hollywood, su separación ha sorprendido por un detalle poco común: una división económica meticulosa… y sorprendentemente equilibrada.

Tras más de 15 años de matrimonio, la pareja ha formalizado su divorcio con un acuerdo que refleja tanto la magnitud de su patrimonio como una voluntad clara de evitar conflictos. Uno de los puntos más llamativos es el reparto al 50% de las regalías generadas durante su relación. Esto significa que los ingresos que Alba continúe recibiendo por trabajos realizados en esos años —desde proyectos televisivos hasta apariciones especiales— serán compartidos con su exmarido.

No se trata de una cifra menor. La carrera de Alba, que abarca cine, televisión y colaboraciones puntuales en fenómenos culturales —como su aparición en un videoclip de Taylor Swift o series de culto como The Office— sigue generando beneficios años después de su estreno. Y ahora, esos ingresos forman parte de un acuerdo que redefine cómo se reparten los frutos del éxito compartido.

El patrimonio acumulado durante el matrimonio —que incluye propiedades, inversiones, obras de arte y participaciones empresariales— también ha sido dividido en términos equitativos. Para ajustar la balanza, Alba realizará un pago cercano a los 3 millones de dólares a Warren, una cifra que subraya la dimensión financiera de la separación.

Aun así, hay algo que no figura en el acuerdo: ni pensión conyugal ni manutención entre ellos. En una industria donde los divorcios suelen derivar en largas disputas económicas, esta decisión refuerza la imagen de una ruptura gestionada con pragmatismo.

Otro elemento clave es el imperio empresarial construido durante su matrimonio. Ambos conservarán participaciones en distintos negocios, incluyendo la reconocida The Honest Company, la marca de consumo responsable que Alba convirtió en un fenómeno global. Este detalle sugiere que, aunque su relación personal haya terminado, ciertos vínculos profesionales seguirán intactos.

En el plano personal, la expareja también ha priorizado la estabilidad familiar. Han acordado compartir la custodia de sus tres hijos en términos amistosos, evitando tensiones públicas y apostando por una transición discreta.