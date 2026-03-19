Álvaro de Marichalar pide el regreso de Juan Carlos I y carga contra Iñaki Urdangarín

El empresario y aventurero Álvaro de Marichalar ha reaparecido públicamente en Madrid antes de retomar sus habituales expediciones marítimas alrededor del mundo. El motivo de su presencia en la capital ha sido la asistencia al estreno de Ganas de vivir, el documental protagonizado por la atleta paralímpica Desirée Vila que supone el debut como director del conocido artista Juan Manuel Montilla, alias el Langui.

Durante el evento, el hermano de Jaime de Marichalar atendió a los medios de comunicación y, aunque inicialmente mostró reticencias a abordar asuntos de índole familiar, terminó pronunciándose de forma contundente sobre la actualidad que rodea a la Corona. En un primer momento, evitó dar detalles sobre la situación de su sobrino Felipe Juan Froilán, que reside en Abu Dabi, en medio de la creciente tensión geopolítica en el Golfo Pérsico provocada por el conflicto en Oriente Medio.

Sin embargo, el tono conciliador desapareció al ser preguntado por la próxima publicación de las memorias de Iñaki Urdangarín. Marichalar no dudó en arremeter duramente contra el exmarido de la infanta Cristina, extendiendo además sus críticas a doña Letizia. "Una persona vinculada a la Casa Real por matrimonio tiene que ser absolutamente discreta porque no es nadie", sentenció tajante, añadiendo que el exduque de Palma "tiene que estar callado toda la vida. Solo es un jugador de balonmano, al igual que Letizia, que no es nadie para opinar".

Asimismo, dejó claro su rechazo a que figuras consortes comercialicen con sus vivencias dentro de la institución. "Como español, me parece fatal que el consorte de una infanta de España haga declaraciones sobre su vida con ella. O que escriba un libro, pues me parece todavía peor", subrayó el aventurero, mostrando su profunda indignación ante el comportamiento del exdeportista tras su separación.

En claro contraste con la dureza mostrada hacia Urdangarín, Álvaro de Marichalar aprovechó la ocasión para realizar una encendida defensa de Juan Carlos I y reclamar su vuelta definitiva al territorio nacional. "Del Emérito, el llamado, porque es el Rey padre, claro que os hablo", comenzó diciendo ante los micrófonos de la agencia Europa Press. "Su Majestad el Rey don Juan Carlos tiene que venir aquí, es su casa, y ojalá pueda venir pronto".

Para fundamentar su postura, el empresario apeló al legado histórico del monarca, asegurando que la ciudadanía valora su contribución a la democracia. "Los españoles somos conscientes de los grandes servicios que ha hecho a España durante muchas décadas", argumentó. "Y aunque ha tenido indudables errores personales, todos cometemos errores, y estos no pueden eclipsar toda una vida de servicio a España". De este modo, concluyó que el balance del reinado es "altamente positivo" para la mayoría de la sociedad, reiterando que el padre de Felipe VI merece regresar a su país "y estar con nosotros, que le queremos mucho", tras casi seis años instalado en los Emiratos Árabes Unidos.