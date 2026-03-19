Gloria Camila habla tras bloquear a Rocío Flores: "Mi vida creo que la decido yo"

Gloria Camila continúa inmersa en una intensa controversia familiar tras haber reconocido en el programa de televisión El Tiempo Justo que ha bloqueado y dejado de seguir a través de sus perfiles en redes sociales a Rocío Flores. Con este gesto, Gloria confirma de manera oficial el distanciamiento que existe actualmente entre tía y sobrina.

Esta drástica decisión salió a la luz apenas unos días después de que ambas compartieran en sus respectivas cuentas de Instagram un enigmático y coincidente mensaje sobre la necesidad de buscar la "paz mental", lo que hizo saltar todas las alarmas sobre la verdadera situación de un vínculo que, hasta hace escasos meses, ellas mismas definían públicamente como de "uña y carne".

Lejos de aplacar los rumores, la tensión ha ido en aumento desde que la colaboradora abandonara de forma abrupta y visiblemente molesta el plató del espacio televisivo donde trabaja. Su salida se produjo en el preciso instante en el que se hizo público en directo que había sido ella quien tomó la iniciativa de bloquear a su sobrina, un hecho que no ha hecho más que alimentar las especulaciones sobre una crisis mucho más profunda de lo que ambas partes están dispuestas a admitir. En este enrarecido contexto, la joven ha decidido volver a pronunciarse ante los medios de comunicación para dejar clara cuál es su postura oficial, marcando límites estrictos pero insistiendo en que el cariño hacia su familia sigue estando muy presente.

"Esto no hace que deje de querer a una persona ni nada, de verdad", ha asegurado con rotundidad ante las cámaras, dejando patente que, a pesar de las actuales desavenencias, sigue sintiendo un profundo afecto por su sobrina y que este bache puntual no implica, bajo ningún concepto, una ruptura de carácter definitivo. Gloria intenta enmarcar todo lo que está ocurriendo dentro de la estricta normalidad de cualquier núcleo familiar: "En todas las familias pasan cosas. Lo que pasa es que unas son más públicas y otras son más privadas. Fin", ha apuntado, siendo plenamente consciente de que cada uno de sus movimientos se analiza al milímetro debido a su constante exposición mediática.

Por otro lado, Gloria Camila ha querido negar de forma categórica que el origen de este distanciamiento tenga relación alguna con las palabras que le dedicó a su sobrina durante su cumpleaños. En aquel momento, numerosos tertulianos interpretaron un evidente enfriamiento en su mensaje de felicitación. "No. Además, es que mi vida creo que la decido yo. O sea, igual que yo no me meto en nada, nadie se mete en la mía", ha respondido con firmeza, defendiendo su derecho inalienable a tomar decisiones personales sin que estas deban ser cuestionadas constantemente o utilizadas como combustible para generar nuevas controversias en la prensa del corazón.

En un intento por rebajar la tensión y restar gravedad a los titulares que se están publicando, Gloria Camila ha insistido en que la situación real no es tan dramática como se está planteando desde los medios de comunicación. "De verdad, es que no le estoy dando tanta importancia como vosotros. Es que no ha pasado nada, en plan, no sé... es que parece que...", ha comentado con cierta frustración, dejando caer que considera que se está magnificando en exceso un simple desencuentro familiar de carácter temporal. Finalmente, al ser recordada por los periodistas sobre cómo su sobrina siempre ha permanecido a su lado en los episodios más complicados de su vida, ella lo ha tenido sumamente claro: "Y yo a ella. Mutuamente", ha sentenciado con convicción, dejando así la puerta abierta a una futura reconciliación que ponga fin a esta sonada crisis.