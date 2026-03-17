Gloria Camila y Rocío Flores rompen en redes sociales con un misterioso mensaje cruzado

La relación entre Gloria Camila Ortega y Rocío Flores vuelve a estar en el foco mediático tras un gesto inesperado en redes sociales que ha despertado todo tipo de especulaciones. Ambas, que siempre han presumido de una conexión muy cercana —más propia de amigas que de tía y sobrina—, han dejado de seguirse en Instagram, un movimiento que no ha pasado desapercibido. La noticia salió a la luz en televisión, generando sorpresa entre colaboradores y seguidores de la familia.

Pero lo más llamativo no ha sido solo el unfollow. Poco después, las dos compartieron en sus perfiles un mensaje prácticamente idéntico que muchos interpretan como una indirecta. En él se hablaba de alejarse, poco a poco, de lugares, situaciones y personas para proteger la salud mental, una reflexión que ambas publicaron con apenas diferencia de tiempo.

"Y por paz mental, uno va desapareciendo lentamente de sitios, compromisos de cosas y personas", publicó Gloria Camila con el siguiente apunte: "Y es tan necesario". Por su parte, Rocío Flores incluyó una significativa nota: "Menos mal".

Este gesto conjunto ha avivado los rumores de un posible distanciamiento entre ellas, aunque por el momento ninguna ha explicado públicamente qué ha ocurrido. La coincidencia en el mensaje, sin embargo, ha sido vista por muchos como una señal de que algo ha cambiado en su relación.

Hasta ahora, Gloria Camila y Rocío Flores habían mostrado una imagen de unión frente a las polémicas familiares que las rodean, por lo que este movimiento marca un giro inesperado que deja en el aire el estado actual de su vínculo.