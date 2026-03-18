Lo que durante años fue el bloque más sólido del clan Jurado frente a las tempestades mediáticas ha saltado por los aires. Gloria Camila Ortega y Rocío Flores, tía y sobrina pero autodenominadas 'hermanas de vida', atraviesan su crisis más profunda. El plató de El Tiempo Justo (Telecinco) se convirtió ayer en el escenario de la confirmación de la ruptura de una de las relaciones más estables dentro del clan Mohedano.

La alarma saltó en las redes sociales. Ambas compartieron, con apenas horas de diferencia, un mismo texto sobre la 'paz mental' y la necesidad de alejarse de entornos tóxicos. La sospecha de un distanciamiento se confirmó cuando los seguidores notaron que ya no se seguían. En el plató, ante la insistencia de Joaquín Prat, Gloria Camila no pudo seguir ocultando la realidad: "No se ha dejado de seguir a nadie; cuando bloqueas a una persona, desaparece todo automáticamente. He sido yo la que ha bloqueado. Puede ser un calentón de un momento, pero no voy a entrar en más detalles de por qué lo he hecho".

Con esta frase, Gloria asumía la autoría de la ruptura digital, dejando claro que el conflicto no es una decisión mutua, sino una medida drástica tomada por ella misma el pasado lunes.

Tensión en plató

La periodista Leticia Requejo fue la encargada de poner voz a la otra parte. Según Requejo, Rocío Flores se encuentra 'bien y tranquila' pese a la situación, pero las informaciones que manejaba la colaboradora sugerían una fractura mucho más dolorosa. Gloria Camila, visiblemente a la defensiva, no tardó en estallar contra la periodista: "¿Esta información cómo la conseguís? Tú estás metiendo un poquito de mierda para que haya más conflicto, Requejo. No eres perro viejo como otros, pero te las sabes todas para malmeter. Si fuera tan grave, estoy convencida de que lo contarías, pero no metas a terceras personas que son satélites".

La tensón escaló hasta el punto de que Gloria Camila, que llegó al programa con fiebre y un visible malestar físico, amagó con abandonar el set: "Estoy mala, de verdad, me ha sobrepasado la situación. Al que habría que sentar aquí es a otro".

Álvaro García y el 'triángulo' de Venecia

Aunque el nombre de Álvaro García (pareja de Gloria) planeaba sobre la conversación, la colaboradora se negó a señalarlo como el único culpable, aunque admitió que la relación de Rocío con él no es la mejor. Leticia Requejo recordó unas polémicas declaraciones previas de Rocío Flores en las que decía: "Espero que Gloria siga soltera, tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera". Unas palabras que Gloria no perdonó.

"Álvaro puede dormir en mi casa o en otras casas, no tiene que estar obligatoriamente conmigo. Pero de ahí a que se hagan películas... la gente espía las redes sociales y cotillea mucho", replicó Gloria.

Se especula que el origen del conflicto radica en una supuesta trama o 'triángulo' que involucra a Manuel Cortés, amigo íntimo de Gloria, y un viaje a Venecia que nunca llegó a producirse con él, sino con Álvaro. Rocío Flores habría tomado partido en este entuerto, lo que Gloria sintió como una traición a su intimidad.

La guerra familiar ha pasado factura física a la hija del diestro. Rocío Flores ya había alertado semanas atrás que Gloria sufrió un cuadro de ansiedad "heavy", llegando a perder visión en el ojo derecho. Ayer, la propia Gloria confirmó que sigue sin estar recuperada: "Vengo con 38,6 de fiebre y muy rayada. No es ninguna tontería al nivel que me ha sobrepasado todo esto".

A pesar del dolor, Gloria quiso dejar una puerta abierta, marcando una distancia sideral con el conflicto que mantiene con su hermana, Rocío Carrasco: "Sigue siendo mi sobrina, seguiré dando la vida por ella. No os hagáis historias de un 'nunca más'; no va a ser como con mi hermana y yo. El resto de la familia se estará enterando ahora del enfado por la televisión".

Un clan fracturado

La realidad es que Rocío Flores, que siempre se alojaba en casa de Gloria al viajar a Madrid, ha dejado de hacerlo, refugiándose en casa de su 'tata' o amigos. La complicidad que las unía en la defensa de José Ortega Cano y Antonio David Flores parece haberse disuelto en un cruce de desconfianzas. Mientras Rocío guarda un silencio estratégico (que probablemente romperá en el programa De Viernes) Gloria Camila ha preferido 'quemarse' en el plató, dejando claro que, por ahora, el bloqueo es la única forma que tiene de proteger su maltrecha salud mental.