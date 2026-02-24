Gloria Camila desmonta a las Campos ante Alejandra Rubio: "Han hablado sin tener ni idea"

Tras las contundentes declaraciones de Rocío Flores, las reacciones continúan sucediéndose. En esta ocasión, el escenario ha sido el plató del programa El tiempo justo, donde se han visto las caras dos de las protagonistas colaterales del conflicto: Alejandra Rubio y Gloria Camila. Lejos de avivar la guerra, ambas han intentado acercar posturas asegurando que no existe ningún problema personal entre ellas.

Sin embargo, la hija de Ortega Cano no ha dudado en desmentir que exista una inquina injustificada. "Ella contesta porque le preguntan y viene porque le dicen que tiene inquina hacia Las Campos y eso es mentira" deja muy claro Gloria sobre las palabras de su sobrina. "Las que han hablado sin tener ni idea de su vida es Terelu y Carmen. Tú has dicho que Laura no se meta en el tema de Carlo, tu tía y tu madre se han metido en un tema que no tienen nada que ver" sentenciaba Gloria. Sorprendentemente, Alejandra ha dado la razón a Rocío respecto al malestar generado por la exclusiva de la portada de Carmen Borrego: ""Entiendo que se moleste por la portada porque me molesta a mí cuando lo hace mi propia familia, pues imagínate ella".

En lo que respecta a la defensa de su madre, la nieta de María Teresa Campos ha justificado su actuación asegurando que se limita a defender públicamente a una amiga basándose en la versión de Rocío Carrasco."Yo hablo por mi madre. Mi madre no puede saber la parte de Rocío hija, pero sabe lo que le ha contado Rocío Carrasco. Públicamente se está tratando este tema, pues defiende a su amiga. Ellas no son familia, aunque se llamen hermanas". No obstante, al ser preguntada sobre los rumores de distanciamiento entre la hija de la Jurado y su familia, la colaboradora ha sembrado la duda: "No tengo ni idea. Supongo que sí. Creo que siguen teniendo relación".