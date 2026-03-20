Alejandra Rubio confirma en televisión lo que adelantó Libertad Digital: está esperando su segundo hijo

Lo que comenzó como un rumor persistente, hoy es una realidad: Alejandra Rubio y Carlo Costanzia volverán a ser padres. La noticia, confirmada por su protagonista en el programa ¡De Viernes! de Telecinco, no ha pillado por sorpresa a los lectores de Libertad Digital, que ya confirmó la noticia hace semanas, adelantándose a los tiempos oficiales de la pareja.

La confirmación oficial de hoy también pone de relieve la brecha existente entre la voluntad de los personajes públicos de gestionar sus "exclusivas" y la labor de los medios de comunicación que, como este, priorizaron el derecho a la información cuando los datos están contrastados por fuentes de total confianza. El entorno consultado confirmó sin ambages que la nieta de María Teresa Campos volvía a estar embarazada, apenas unos meses después de haberse estrenado en la maternidad, haciendo realidad el deseo de la pareja de que sus hijos no se llevasen mucho tiempo de diferencia, tal y como han confesado en algunas de sus apariciones en los medios.

Sin embargo, la gestión de esta información fue delicada. La propia Alejandra Rubio, al ser consciente de que la noticia era cierta y de que sus negociaciones se podían ver afectadas, pidió que la noticia no fuese difundida poniendo de manifiesto su deseo de mantener en lo privado todo lo relativo a este asunto. Esta exclusiva no hace sino confirmar que la pareja quería controlar los tiempos de un anuncio que, tal y como se ha demostrado, formaba parte de una estrategia mediática.

Durante estas semanas, Alejandra Rubio ha intentado mantener un perfil bajo en sus redes sociales y su único gran anuncio ha sido la publicación de su primera novela, Si decido arriesgarme. En sus apariciones televisivas se ha negado a hablar sobre el tema, principalmente porque la pareja ya se encontraba en negociaciones con las principales revistas de este país para sacar rédito económico de la buena noticia, aunque finalmente ha sido el programa de Telecinco el que ha apostado por esta información.