Laura Matamoros advierte a Alejandra Rubio sobre Carlo: "Hay episodios previos que ignora"

El conflicto familiar ha sumado un nuevo episodio tras las declaraciones de la hija de Terelu Campos en defensa de su pareja. Laura Matamoros, reafirmándose en lo expuesto durante su paso por ¡De Viernes!, ha querido matizar la situación. La sobrina de Mar Flores insiste en que, pese a desvincularse de posibles denuncias, se sintió violentada por la actitud de su primo durante la discusión que ha dinamitado su relación.

Desde Marruecos, la colaboradora ha lanzado un mensaje directo a la actual novia del actor, sugiriendo que carece de toda la información. Según Matamoros, existen matices vividos y episodios previos que Alejandra ignora, dejando entrever que la sinceridad de Costanzia con su pareja podría no ser total en este asunto.

Respecto a su vínculo con el resto del clan, la influencer ha desmentido tensiones con la madre de Alejandra, calificando su último encuentro como cariñoso. Sin embargo, ha sido crítica con la actitud de la joven, acusándola de mantener una postura de ego y autodefensa que le hace un flaco favor a su propia imagen pública.

Finalmente, Matamoros ha reconocido que la reconciliación se antoja complicada tras el bloqueo en redes sociales. Asimismo, ha mostrado comprensión hacia la difícil posición de su tía al defender a un hijo, aunque ha defendido su derecho a trabajar en un plató de televisión sin que ello implique faltar a la verdad.