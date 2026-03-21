El 'zasca' de José María Almoguera a Alejandra Rubio tras el anuncio de su embarazo

En la última emisión de ¡De Viernes!, Alejandra Rubio ha anunciado que está embarazada de su segundo hijo con Carlo Costanzia, tal y como les adelantó en exclusiva Chic el pasado 31 de enero.
Una noticia que debería ser un motivo de alegría, pero que se ha visto empañada por la tensión en el plató. El primo de Alejandra, José María Almoguera, no ha dudado en expresar su opinión al conocer que Alejandra iba a ser madre por segunda vez en plena emisión del programa, al igual que el resto de los espectadores, y que no ha hecho más que evidenciar el enorme distanciamiento que hay entre ambos.
Cuando se le preguntó a Alejandra por el motivo de ese distanciamiento, señaló que "lo que no entiendo es por qué se da tanta importancia a cosas que tienen poca importancia, de todo se hace una bola enorme. Conocerá a mi hijo cuando lo tenga que conocer… Si no estamos en un buen momento ¿por qué hay que forzar que se conozcan? No estoy en un buen momento contigo y no me apetece verte y tomar una Coca-Cola".
Poco después de estas palabras, José María ha aparecido en pantalla visiblemente serio y ha felicitado a su prima, con dardo incluido: "Felicidades, es una noticia maravillosa, que disfrutes mucho de tu segundo hijo, que lo compartas todo con los que quieras… qué decir, que disfrutes con los que realmente consideres que son tu familia. Nada más", ha señalado.
Unas palabras que Lydia Lozano no ha dudado en calificar, poniendo en su boca lo que opinaba mucha gente que lo estaba viendo en directo: "¡Vaya zasca!".
Alejandra no ha dudado en responderle enfadada: "Antes me lo he encontrado, me ha dado la enhorabuena, he visto la actitud que llevaba, no me sorprende, que cada uno utilice lo que considere… Ahora sí estábamos en un buen momento… pero que si se quiere utilizar esto para ganar dinero… fenomenal…" ha comentado sumando un nuevo conflicto familiar más. "Tener esta actitud así de dolido cuando yo he dicho que no tengo nada en contra de nadie, que no lo sabía absolutamente nadie, es para mí darse un protagonismo que no le pertenece en este momento", ha manifestado.