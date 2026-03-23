Sydney Sweeney anima la despedida de soltera de unas españolas en Lisboa

Lo que debía ser una despedida de soltera más terminó convirtiéndose en una experiencia difícil de olvidar para un grupo de jóvenes españolas en Lisboa. Durante la celebración de una despedida de soltera, las jóvenes se cruzaron de manera totalmente inesperada con la actriz Sydney Sweeney.

Según muestran los vídeos compartidos en redes sociales, la intérprete se encontraba paseando por la ciudad cuando fue reconocida por las chicas. Lejos de evitar el momento, decidió acercarse, conversar con ellas y sumarse al ambiente festivo durante unos minutos.

La actriz incluso se interesó por la futura novia, preguntándole por la fecha de la boda y felicitándola con entusiasmo. El grupo, visiblemente emocionado, aprovechó la ocasión para hacerse fotos y grabar vídeos junto a ella, en una escena que rápidamente se volvió viral en plataformas como TikTok.

El encuentro no fue algo planeado. Sweeney se encuentra en la capital portuguesa por motivos profesionales, ya que está participando en el rodaje de un nuevo proyecto, lo que explica su presencia en la ciudad.

La actriz divirtiéndose en el césped tras el encuentro entre Sporting CP y GD Estoril Praia

Lo que comenzó como una celebración privada terminó así con una invitada inesperada de Hollywood, dejando a las protagonistas con una anécdota única y a miles de usuarios comentando la cercanía y naturalidad de la actriz.