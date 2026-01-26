Sydney Sweeney se enfrenta a un delito de vandalismo por colgar sujetadores en el letrero de Hollywood

Sydney Sweeney protagonizó una arriesgada acción promocional al escalar el icónico letrero de Hollywood situado en el Monte Lee del Parque Griffith de Los Ángeles (California) y decorarlo con varios sujetadores. Se trata de un acto que podría acarrearle consecuencias legales.

Según informó TMZ, la estrella de La asistenta fue grabada hace unos días mientras ascendía de noche una de las letras del famoso cartel, aparentemente la H, acompañada por un equipo de producción. En las imágenes se observa a Sweeney y a su equipo colgando una larga fila de sostenes y celebrando el resultado una vez alcanzada la cima.

🚨 Sydney Sweeney wraps Hollywood sign in her bras #tmz pic.twitter.com/LBKAD6xqrp — protecting sydney (@sweeneyupdate) January 26, 2026

De acuerdo con fuentes citadas por el medio estadounidense, la grabación formaría parte de un video promocional para el lanzamiento de la nueva línea de lencería de la actriz, un proyecto que cuenta con el respaldo financiero de inversores como Jeff Bezos. Esta relación, según TMZ, también explicaría la invitación que Sweeney recibió a la boda de Bezos y Lauren Sánchez el verano pasado.

Sin embargo, la grabación no habría cumplido con los permisos necesarios. Aunque la producción obtuvo autorización de FilmLA para filmar en la zona, dicho permiso no incluía tocar ni escalar el letrero. Además, la Cámara de Comercio de Hollywood, propietaria del emblemático cartel, señaló en un correo electrónico obtenido por TMZ que la productora fue advertida de que no podía grabar el letrero ni utilizar las imágenes sin su aprobación previa.

El presidente de la Cámara de Comercio de Hollywood aseguró al medio que "no se concedió ningún permiso para hacer esto, como se requiere", y advirtió que la acción podría constituir allanamiento y/o vandalismo. Consultados sobre la posibilidad de presentar una denuncia policial, los representantes de la Cámara no ofrecieron una respuesta concreta.

Tras la sesión de grabación, la mayoría de los sujetadores fueron retirados del letrero aunque quedaron entre cuatro y cinco colgados. Por el momento, ni la actriz ni su equipo han hecho declaraciones públicas sobre el incidente.