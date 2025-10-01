Sydney Sweeney clona a Britney Spears en su fiesta galáctica junto a Jeff Bezos

Cualquier excusa es buena para hacer una fiesta a lo grande como sólo los más ricos de Los Ángeles pueden hacer. Esta vez, tenían un buen motivo, el cumpleaños de Sydney Sweeney que aunque su cumpleaños fuera el pasado 12 de septiembre no ha sido hasta este fin de semana cuando los rostros más conocidos del mundo del cine y del espectáculo se han juntado para celebrarlo.

Por lo que hemos podido ver a través de redes sociales, su cumpleaños más que una fiesta al uso fue un evento de estrellas, donde destacó la presencia de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, dos personas muy importantes en la vida de la actriz ya que fue en su boda donde conoció a su actual pareja Scotter Braun, un productor musical que le robó el corazón en el polémico enlace de la pareja el pasado junio.

Por si no fuera poco, ellos son los inversores de su nuevo emprendimiento en el terreno profesional, una línea de lencería que ha desarrollado en secreto durante el último año y que lanzará "muy pronto" según confirma una fuente al medio de comunicación estadounidense Us Weekly.

De Los Ánegeles al 'Planeta Syd'

'Planeta Syd', fue el nombre y la temática escogida para la fiesta, que teniendo en cuenta lo importante que ha sido la familia Bezos-Sánchez para la actriz durante este último año, ha querido hacer un pequeño guiño a los impulsores de Blue Origin, con cada uno de los detalles que había en la fiesta, desde los trajes que lucían los invitados, a ese air especial que se dio con toda la decoración.

Por supuesto, el look escogido por la cumpleañera no dejó a nadie indiferente siendo el más especial de la noche. Llevó el increíble vestido de The Blonds que Britney Spears usó para la sesión fotográfica de su álbum Circus.⁠

Sydney Sweeney pays homage to Britney Spears by wearing the same dress she wore for her 'Circus Era' in 2008 🔥 pic.twitter.com/cJPdjzt4Y9 — santaspears (@santaspearsy2k) September 29, 2025

Un vestido mini, completamente entallado en la parte superior y con un escote en pico. El color plateado y las estrellas grandes y pequeñas incrustadas en la parte del escote y en el cuerpo estilizaban por completo su figura, aportando ese toque especial indispensable en la fiesta. De hecho, la actriz, hasta posó igual que lo hizo la cantante para la portada de su disco en 2008, misma pose, mismos gestos y prácticamente mismo fondo.

Entre los invitados, además de los creadores de Blue Origin, Sweeney contó con la presencia de Gleen Powell compañero de reparto en Cualquiera menos tú, que optó por el cásico disfraz de astronauta de la Nasa. También estuvo SexxyRed a a la que vimos bailar en alguna de sus fotos, además de catar junto junto a Wiz Khalifa. Diplo se encargó de aportar la banda sonora a la fiesta a los mandos de la mesa de mezclas del Dj, canciones que a la vista está, disfrutaron todos. Una fiesta a la altura de las estrellas.