Sydney Sweeney se luce con un vestido de novia en la premiere de su nueva película

Sydney Sweeney se encuentra inmersa en la promoción de su nueva película, La asistenta, una de las películas más esperadas del año. Se trata de la adaptación cinematográfica de uno de los fenómenos literarios del año, firmada por Freida McFadden, escritora y doctora estadounidense que ha vendido 15 millones de copias en todo el mundo. Las protagonistas de la cinta dirigida por Paul Feig son Amanda Seyfried, en el papel de la misteriosa Nina Winchester, dueña de la casa, y Sweeney en el de Millie Calloway, la nueva trabajadora del hogar que esconde muchos secretos.

Cierran el elenco principal Brandon Sklenar (Andrew Winchester), Michele Morrone (Enzo) y la jovencísima Indiana Elle (Cecelia Winchester). Todos ellos presentaron el thriller en Los Ángeles el pasado lunes, donde las protagonistas volvieron a deslumbrar en la alfombra roja y acapararon las miradas de fotógrafos y asistentes.

Sweeney lució un vestido de novia firmado por Galia Lahav, con gran escote en pico, cintura entallada y largo terminado en plumas. El vuelo del diseño, que no dudó en mostrar ante las cámaras recordaba a una Marilyn Monroe moderna, actriz con la que la han comparado en infinidad de ocasiones por su magnetismo y sex appeal. Seyfried eligió un diseño de lentejuelas rojas de la colección de otoño de Monse con abertura lateral y nudo en la cintura, un deslumbrante collar de diamantes de Tiffany & Co y sandalias de piel de Jimmy Choo.

La esperada película, que se estrena en España el 1 de enero y de la que se espera un buen recibimiento en taquilla, se perfila como un gran regreso a la gran pantalla para Sydney Sweeney después de algunos fracasos como la película biográfica de boxeo Christy, que no logró los datos esperados. La actriz reflexionó sobre la mala recepción comercial de la película: "No siempre hacemos arte solo por los números, lo hacemos por el impacto. Y Christy ha sido el proyecto más impactante de mi vida".

Las protagonistas han demostrado durante toda la promoción una gran sintonía y el cariño que se profesan. "Cuando nos conocimos estuvimos hablando durante mucho tiempo", apuntó Sydney en la premiere de Nueva York. "Siempre estábamos en la misma sintonía, en el mismo barco, y teníamos la necesidad de que esto saliera bien y disfrutarlo", añadió Amanda.