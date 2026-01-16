Nueva oleada de odio contra Sydney Sweeney por reunirse con víctimas de Hamás

Sydney Sweeney ha empezado el año protagonizando el taquillazo La asistenta y ya ha sido confirmada para participar en la segunda parte, El secreto de la asistenta, basadas en las novelas de Freida McFadden. Además, próximamente estrenará la tercera temporada de Euphoria, la serie que la lanzó al estrellato con el papel de Cassie Howard, que regresa convertida en una creadora de contenido para adultos.

Mientras su carrera en Hollywood continúa creciendo y poco a poco se convierte en un icono global, hay quien todavía intenta boicotearla por motivos ideológicos. La actriz se reunió recientemente con Noa Argamani y Avinatan Or, dos supervivientes secuestrados por terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023 durante la celebración del Festival Nova, al sur de Israel.

La fotografía del encuentro fue publicada por Stand With Us, una plataforma de apoyo a Israel que lucha cada día contra el crecimiento del antisemitismo a nivel mundial. Noa fue rescatada de Gaza en junio de 2024 durante una operación de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), y Avinatan Or fue liberado el 13 de octubre de 2025, tras más de dos años de cautiverio. Los detalles de su cita no se han hecho públicos, pero el apoyo de la actriz al pueblo israelí está bastante claro.

Actress Sydney Sweeney alongside Hamas captivity survivors Noa Argamani and Avinatan Or. Noa and Avinatan were kidnapped by Hamas terrorists on October 7, 2023, from the Nova Festival in southern Israel. Noa was rescued from Gaza in June 2024 during an IDF operation, and… pic.twitter.com/yYBhMfN89n — StandWithUs (@StandWithUs) January 13, 2026

A raíz de esta fotografía, la intérprete de Christy ha tenido que hacer frente a una nueva oleada de críticas donde impera el antisemitismo acompañado de machismo. A los insultos de "puta sionista" se unen otros comentarios como: "Actuaciones pésimas, nada de profundidad, solo vende sexo en pantalla. Llora por ser hipersexualizada, como si esa narrativa no fuera autofabricada. Y encima, la postura sionista, ¿en serio? Todo cuadra. Ruidosa, hueca y barata. Una puta rubia descerebrada".

Los comentarios antisemitas no son nuevos. Lo mismo ocurrió el pasado mes de octubre durante la premiere de La asistenta en Los Ángeles, cuando la actriz lució un vestido blanco firmado por la diseñadora de Tel Aviv Galia Lahav. Esto, sumado a su relación sentimental con Scooter Braun, un empresario musical judío descendiente de supervivientes del Holocausto, no ha hecho más que ponerla en la diana.

La imagen pública de Sweeney dio un giro cuando se conoció que estaba registrada como votante republicana. La reacción no tardó en llegar desde las altas esferas del conservadurismo estadounidense. El propio Donald Trump celebró la noticia, mientras que el vicepresidente JD Vance ironizó en un pódcast sobre la respuesta con una frase que se viralizó rápidamente: "Mi consejo para los demócratas es que sigan diciendo que todo aquel que piense que Sydney Sweeney es atractiva es un nazi". Para Vance, el ataque a la actriz ejemplifica cómo los sectores progresistas "han perdido completamente el juicio" al arremeter contra una intérprete "normal, estadounidense y hermosa".