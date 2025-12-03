Amanda Seyfried y Sydney Sweeney deslumbran en la premiere de una de las películas más esperadas del año

El próximo 1 de enero llega a los cines de España La asistenta, la esperadísima adaptación cinematográfica de uno de los fenómenos literarios del año, firmada por Freida McFadden, escritora y doctora estadounidense que ha vendido 15 millones de copias en todo el mundo. Las protagonistas de la cinta dirigida por Paul Feig son Amanda Seyfried, en el papel de la misteriosa Nina Winchester, y Sydney Sweeney en el de Millie Calloway.

Cierran el elenco principal Brandon Sklenar (Andrew Winchester), Michele Morrone (Enzo) y la jovencísima Indiana Elle (Cecelia Winchester). Todos ellos presentaron el thriller el pasado martes en Nueva York en una alfombra roja donde sus protagonistas brillaron y captaron la atención de los fotógrafos.

Seyfried, que este mismo miércoles 3 de diciembre cumple 40 años, optó por un vestido largo rosa con escote en pico y fruncido en la cintura para favorecer su figura de Versace por Dario Vitale. Sweeney, despampanante con un estilismo que recuerda al antiguo Hollywood, se lució con un diseño escotado de Miu Miu con lentejuelas plateadas adornado con una boa de pelo blanca. Las actrices mostraron una gran complicidad sobre la alfombra roja, buscándose con la mirada constantemente y dedicándose muestras de cariño.

La asistenta cuenta la historia de Millie (Sydney Sweeney), una joven en paro con un pasado complicado que encuentra un trabajo de criada en la lujosa casa del matrimonio Winchester. A medida que se adentra en la vida de la familia, descubrirá secretos oscuros que pondrán en peligro su seguridad.

La esperada película, del que se espera un buen recibimiento en taquilla, se perfila como un gran regreso a la gran pantalla para Sydney Sweeney después de algunos fracasos como la película biográfica de boxeo Christy, que no logró los datos esperados. La actriz reflexionó sobre la mala recepción comercial de la película: "No siempre hacemos arte solo por los números, lo hacemos por el impacto. Y Christy ha sido el proyecto más impactante de mi vida".