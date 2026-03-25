Fernando Alonso y la periodista Melissa Jiménez han dado la bienvenida a su primer hijo en común, una información que ha sido confirmada oficialmente por la cadena británica BBC Sport. Este acontecimiento vital ha provocado un movimiento sísmico en la agenda profesional del piloto asturiano, quien se ha visto obligado a retrasar su llegada al Gran Premio de Japón para poder vivir en la intimidad los primeros instantes de vida de su primogénito.

La escudería Aston Martin, siempre protectora con la privacidad de sus integrantes, se limitó inicialmente a comunicar que el bicampeón del mundo llegaría un poco más tarde de lo previsto al circuito de Suzuka por motivos familiares personales. Sin embargo, ante la ausencia del piloto en la jornada obligatoria de atención a los medios programada para este jueves 26 de marzo, la BBC ha podido ratificar que el motivo no es otro que el nacimiento del bebé. Desde el equipo inglés han querido tranquilizar a los aficionados asegurando que todo ha salido bien y que Fernando Alonso estará listo para subirse al monoplaza en las sesiones de entrenamiento del viernes.

Este nacimiento pone el broche de oro a una relación que comenzó a fraguarse en los circuitos en el año 2023. Para Fernando Alonso, la llegada de este niño supone el cumplimiento de un deseo personal que él mismo había expresado públicamente hace tiempo, cuando confesó que, a pesar de sus éxitos profesionales, aún sentía que le faltaba alcanzar el objetivo de formar una familia. Para Melissa Jiménez, este es su cuarto hijo, tras los tres que tuvo durante su matrimonio con el futbolista Marc Bartra. La pareja, que ha fijado su residencia en Mónaco, ha llevado el embarazo con una discreción absoluta desde que la revista ¡Hola! adelantara la noticia el pasado mes de diciembre, evitando hacer declaraciones o mostrar imágenes del proceso en sus redes sociales.

Ambos se conocieron en el asfalto, mientras ella desempeñaba su labor como reportera para la plataforma DAZN cubriendo el Mundial de Fórmula 1. Lo que comenzó como entrevistas formales y encuentros estrictamente laborales fue derivando en una conexión que no pasó desapercibida para los espectadores más observadores, quienes detectaron rápidamente las miradas de complicidad y los gestos de cercanía entre ambos en el paddock.

Tras confirmarse su relación poco después de que Alonso pusiera fin a su noviazgo con la presentadora Andrea Schlager, la pareja ha demostrado una estabilidad que hoy culmina con la llegada de este nuevo miembro a la familia, cambiando radicalmente las prioridades del piloto más veterano de la parrilla justo antes de una de las citas más exigentes del calendario automovilístico.