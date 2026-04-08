Malena Costa y Mario Suárez dan la bienvenida a su tercera hija, Margot

La modelo Malena Costa y el exfutbolista Mario Suárez están de enhorabuena. La conocida pareja ha anunciado mediante sus perfiles en las redes sociales el nacimiento de su tercer hijo, una niña que ha llegado al mundo este mismo martes 7 de abril. Con esta feliz noticia, ambos cumplen finalmente su reconocido deseo de formar una familia numerosa, un proyecto vital que siempre habían destacado en sus apariciones públicas.

A través de una entrañable fotografía en Instagram, los padres han querido compartir los primeros instantes junto a la recién nacida. En la imagen publicada se pueden apreciar las manos entrelazadas de los progenitores y de sus otros dos hijos, sosteniendo con delicadeza la de la pequeña. El texto que acompaña a la instantánea refleja la emoción del momento: "Margot Suárez Costa ya está con nosotros y lo más importante es que ha salido todo súper bien. Felicidad absoluta".

El nombre elegido para la pequeña no es casualidad y responde a una arraigada tradición familiar. La recién nacida se llama Margot, perpetuando así la costumbre de que todos los miembros del núcleo familiar compartan la inicial de su nombre. De este modo, la letra eme une a Malena, a Mario, a sus hijos mayores Matilda, de nueve años, y Mario, de ocho, y ahora a la benjamina de la casa. Los propios padres han hecho gala de este detalle utilizando la fórmula Mx5 en su anuncio oficial.

Según ha trascendido, la elección de Margot se gestó a principios de año durante un viaje familiar a la capital de Francia. Este nombre, cuya variante en nuestro idioma es Margarita, significa perla y suele asociarse a virtudes como la elegancia y la pureza. La llegada de la niña se produjo pocas horas después de que la propia modelo balear compartiera con sus seguidores una fotografía en la que mostraba su avanzado estado de gestación de treinta y ocho semanas.

Tanto la madre como la niña se encuentran en perfecto estado de salud, recuperándose satisfactoriamente del parto. Este alumbramiento pone el broche de oro a una de las relaciones más consolidadas del panorama social español. Su historia de amor comenzó en el año 2012 y se formalizó en 2017 con un enlace que el deportista organizó cuando la modelo se encontraba embarazada de su segundo hijo. Ahora inician una nueva etapa consagrada a la familia que siempre anhelaron.