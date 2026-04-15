Andrés Roca Rey ya duerme en el Palacio de Liria

Ya por fin tenemos confirmación gráfica de la relación de Tana Rivera y Andrés Roca Rey. Y aunque en las fotos exclusivas que publica Hola no aparezcan juntos, porque se están cuidando mucho de hacerlo, las imágenes hablan por sí mismas: recogen el momento en el que el torero abandona el Palacio de Liria, en Madrid, después de haber pasado la noche allí.

El gesto es bastante significativo porque en esta residencia no solo vive Cayetana cuando pernocta en Madrid. También su madre, Eugenia Martínez de Irujo, su tío el duque de Alba o parte de sus primos. Por poco no se encontraron todos en el desayuno.

En las fotos vemos a Andrés Roca Rey tirando de su maleta y entrando en un coche en el que, según Hola, iba escondida Tana para evitar ser fotografiada. La hija de Fran Rivera acudió a ver torear al maestro en Brihuega y al terminar la corrida los dos viajaron juntos a Madrid en el mismo vehículo. Hola se suma además a los que defienden que no ha existido una relación a tres bandas. Es decir, que Roca Rey no ha compatibilizado a Tana y a Marina Díaz, su novia hasta que, según la revista, rompieron en diciembre. Ahora todos los amigos de la pareja están tratando de desmentir que detrás de toda esta historia de amor haya otra de infidelidades y desencuentros entre amigas.

Juan Carlos I, portada de Hola, una vez más

Juan Carlos I vuelve a posar para la portada de Hola, y ya van unas cuantas, con motivo del último homenaje que ha recibido, esta vez en París, con sus hijas las infantas Elena y Cristina y su nieto Froilán como testigos. Solo falta en la imagen su biógrafa, Laurence Debray, que se ha convertido en una más de la dinastía, quizá porque la estaba haciendo. Tampoco firma ella el texto, raro.

Como si del retrato de Goya de La familia de Carlos IV que habita en el Prado se tratase, el emérito y sus hijas posan ante la cámara en unas imágenes que son exclusivas, y que reflejan lo que ocurrió durante la jornada, en la que Juan Carlos fue homenajeado por sus memorias.

Destaca Hola "la singular ironía de la situación: un Borbón recibido en el palacio Borbón, en el recinto de la Asamblea Nacional, nacida de la Revolución francesa, la misma revolución que fue regicida". Poesía para la actual monarquía española, que hoy tiene que estar ojiplática ante esta portada. Hola añade que Juan Carlos I también mantuvo un encuentro privado con Régis Debray, el filósofo francés padre de su biógrafa.

Diez Minutos contraprograma a Juan Carlos I con unas fotos de la infanta Sofía de visita en Madrid

Diez Minutos se apunta una de las grandes exclusivas de la semana con unas fotos inéditas en las que vemos a la infanta Sofía divirtiéndose con sus amigas durante uno de sus viajes a España. La hija pequeña de los Reyes de España estudia en Portugal pero en Semana Santa ha viajado a Madrid y se ha pasado por su antiguo colegio, el Santa María de los Rosales, en el que ha sido retratada mientras visitaba a sus antiguos profesores.

En las fotos vemos a una joven risueña, espontánea y natural, que viste el uniforme de todas las chavalas de su edad: pantalón vaquero, jersey de lana, gafas de sol y la melena al viento con la raya al medio que llevan todas y que se ha convertido en uniforme.

Paloma Cuevas y Luis Miguel, de cena con los Thyssen

Hola destapa una amistad cuya naturaleza desconocemos, pero que se remonta a varios años atrás. La revista publica varias fotos exclusivas en las que vemos a Paloma Cuevas y a Luis Miguel saliendo del restaurante de Ramón Freixa, del que son clientes habituales.

Según la publicación, cenaron con Blanca Cuesta y Borja Thyssen y la velada fue tan entretenida que se prolongó hasta las dos de la madrugada. En las imágenes vemos a las dos parejas abandonando el restaurante por separado "para evitar miradas excesivamente curiosas" rumbo a sus respectivos coches.

Sara Carbonero despide a su madre arropada por sus seres queridos

Semana y Lecturas llevan a portada la imagen de Sara Carbonero rota tras perder a su madre debido al cáncer. Vestida de negro riguroso y con gafas de sol, la periodista ha estado acompañada por sus familiares y amigos en estos días.

Del brazo de su hermana Irene y de sus amigas íntimas Isabel Jiménez y Raquel Perera, Sara se ha despedido de Goyi Arévalo con el apoyo de su novio, Jota Cabrera, y de Iker Casillas, el padre de sus hijos.

Nueva cita de Ester Expósito y Mbappé en Madrid

Semana tiene nuevas fotos de la actriz y el futbolista en actitud cariñosa, esta vez durante una cena en Madrid celebrada después de que el deportista disputase un partido contra el Gerona.

Ester y Mbappé no se esconden y la prueba es que el resto de comensales pudieron ver cómo se divertían, cómo se besaban y cómo compartían tarta, que es la prueba definitiva de que están enamorados.

Cóctel de noticias

Carlota Casiraghi hace oficial su noviazgo con Nicolas Mathieu. Después de dos años de romance discreto, se lo ha llevado al tenis en Montecarlo y ha ocupado un palco en el que también estaba el hijo del escritor. Hola publica las fotos que lo demuestran.

María Carolina de Borbón y Jordan Bardella, la pareja sorpresa preelectoral. Hola recoge las imágenes de la noble y el político paseando a la orilla del mar en la confirmación de un romance que parece sacado de una novela de amor y que algunos ponen en duda.

El rey Felipe VI, el invitado secreto de la boda de Carlos Fernández de Araoz Gómez-Acebo y Conchita Calderón. Nuestro monarca acudió el pasado fin de semana al enlace, celebrado en Málaga, y al que acudieron invitados tan variopintos como Kyril de Bulgaria, Blanca Suelves, Sandra García Sanjuán, las Berrocal, Carla Pereyra o nuestra colaboradora Teresa de la Cierva.

Precisamente las Berrocal vuelven a ser noticia porque están grabando la segunda entrega de su reality. Esta vez están rodando en Venecia, como vemos en Lecturas.

Alexia Rivas sale con el ex de Luján Argüelles. Diez Minutos demuestra con fotos lo que ya contó Beatriz Cortázar en Es la Mañana de Federico: la colaboradora de Telecinco ha iniciado una relación con el empresario Carlos Sánchez, que tiene una hija de diez años con Luján.