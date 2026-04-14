La exnovia de Roca Rey, "superdolida" tras salir a la luz la relación con Tana Rivera

Tana Rivera y Andrés Roca Rey forman una de las parejas sorpresas de la temporada. Desde que el programa Y Ahora Sonsoles sacara a la luz su noviazgo, poco a poco se van conociendo más detalles sobre lo que se ha calificado como una relación a tres bandas. La sombra de un "triángulo amoroso" planea sobre la relación debido a la figura de Marina Díaz, una joven mexicana que, hasta hace apenas unas semanas, mantenía una relación sentimental con el torero.

La traición, según apuntan fuentes cercanas y ha desgranado el periodista Javi Hoyos, radica en el vínculo previo entre las dos mujeres: Tana Rivera y Marina Díaz no solo eran conocidas, sino que compartían piso en Madrid. La mexicana, que según su entorno más cercano consideraba que su alejamiento del torero era un simple impasse o pausa temporal y no una ruptura definitiva, se ha encontrado de frente con una realidad que no esperaba.

En palabras de la periodista Leticia Requejo, "Marina está superdolida, muy descontenta por parte de Tana". Marina "se lo toma como una traición, porque para ella hay códigos entre amigas que hay que respetar" y "también está decepcionada con el propio Roca Rey". Todos ellos coincidieron en un viaje a Perú el pasado mes de noviembre y la mexicana no se esperaba que esto pudiera llegar a suceder.

Según Requejo, aquel viaje a Perú podría haber sido el comienzo de algo que va más allá de una amistad entre el diestro y la hija de Fran Rivera. "Roca Rey está con esta chica y Tana, que creo que en ese entonces estaba soltera. Ahí empieza, digamos, todo. Una amistad más personal. Empieza a haber más confianza", añadió.

La cronología de los hechos sugiere una gestión de las formas que ha indignado a los amigos comunes del grupo. Se sabe que Tana Rivera, consciente del peso de las pruebas gráficas que estaban por salir, llamó personalmente a Marina para advertirle de la existencia de fotos que podrían ver la luz. Esta llamada, lejos de suavizar el golpe, precipitó la salida inmediata de la mexicana del piso compartido, evidenciando una ruptura total no solo con el torero, sino con la que fuera su compañera de convivencia.

La tensión se hizo palpable el pasado sábado en la plaza de toros de Brihuega, donde Tana fue vista en la contrabarrera junto a dos amigas, observando con atención la faena de Roca Rey, lo que supuso su primera aparición pública en el feudo del diestro antes de que la foto de Castellano terminara de confirmar el escenario.