Tomás Páramo y María García de Jaime confirman el noviazgo de Tana Rivera y Roca Rey

Los creadores de contenido Tomás Páramo y María García de Jaime han regresado a la capital de España tras una breve escapada a Barcelona. El matrimonio viajó a la Ciudad Condal para asistir al primero de los cuatro conciertos que la cantante catalana Rosalía tiene programados en el marco de su gira mundial Lux Tour 2026. A su llegada al aeropuerto, fueron abordados por los medios de comunicación, que aprovecharon la ocasión para preguntarles por uno de los temas del momento en la crónica social.

La pareja forma parte del círculo más íntimo de Andrés Roca Rey y de Tana Rivera, cuya reciente relación sentimental ha acaparado numerosos titulares. Aunque en un primer momento trataron de mantener la discreción que les caracteriza, los influencers terminaron por confirmar de manera implícita el noviazgo, asegurando que se alegran profundamente de todo lo bueno que les ocurra a sus amigos.

"Nosotros no tenemos nada que decir, la verdad. Yo creo que no es nuestra historia, con lo cual tendrán que hablar ellos", señalaron en un principio, para luego añadir que les quieren "un montón" y celebrar su felicidad conjunta. Ante la insistencia de los reporteros, Tomás Páramo quiso zanjar cualquier tipo de especulación sobre los inicios de este romance y los posibles solapamientos amorosos, aclarando que el diestro peruano ya había finalizado su relación con la mexicana Marina Díaz cuando su amistad con Tana Rivera comenzó a transformarse en algo más profundo. "Por supuesto, claro que sí. Se conocían Tana y la exnovia, pero nada más, eran de la misma pandilla y punto. Yo creo que a la gente le encanta hablar", sentenció el madrileño.

Otro de los asuntos que ha generado gran revuelo en los últimos días ha sido la supuesta llamada que Andrés Roca Rey habría realizado a Francisco Rivera durante la pasada Semana Santa. Según se había rumoreado, el motivo de esta comunicación era pedirle permiso para iniciar un romance con su hija, algo que Páramo ha querido matizar y poner en su justo contexto.

"Bueno, yo creo que las cosas se sacan un poco de quicio, lo de pedir permiso", explicó el creador de contenido, detallando que en el mundo del toro existe un profundo respeto entre los profesionales de distintas generaciones. De este modo, calificó el gesto como "una cuestión de respeto y admiración", rechazando la idea de que se tratara de una petición formal que consideró más propia "del siglo XIX".