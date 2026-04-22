Las citas de Jessica Goicoechea y el Mago Pop, al descubierto

El pasado mes de marzo Jessica Goicoechea anunció públicamente que la justicia había fallado a su favor en el caso que la enfrentaba a su expareja, el modelo River Viiperi, por violencia de género. A través de un comunicado, la influencer compartió el desenlace del proceso judicial, aunque desde entonces ha preferido no hacer más declaraciones al respecto. "La verdad saldrá a la luz. Una frase que llevo años escuchando en repetidas ocasiones y por fin puedo decir que seis años más tarde la verdad ha salido a la luz", escribió.

En la actualidad, está centrada en su carrera profesional y en nuevos proyectos, como su participación en el programa El Desafío. Además, según ha revelado el periodista Javi de Hoyos, atraviesa un momento muy positivo en el que ha recuperado la sonrisa y "está teniendo citas" con el ilusionista Antonio Díaz Cascajosa, conocido como el Mago Pop. Tal y como explicó el periodista, la relación entre ambos podría ir más allá de los rumores, ya que, como señaló, "me consta que hay una fotografía".

Asimismo, aclaró que no se trata de una imagen ambigua o susceptible de interpretaciones: en esa instantánea "se puede ver cómo se dan un beso", lo que apuntaría a un posible romance. No obstante, Javi de Hoyos también quiso matizar la situación y rebajar las conclusiones: "Que hayan tenido varias citas no se traduce en que sean pareja", afirmó, tratando de encontrar el término adecuado para definir el vínculo entre ambos. "Son dos personas solteras, que han tenido varias citas", concluyó, recordando que, por ahora, ninguno de los protagonistas de esta historia se ha pronunciado al respecto.

A pesar de este posible romance con el Mago Pop, que habría surgido de forma inesperada, Jessica se encuentra enfocada en su éxito empresarial tras ganar el largo proceso judicial contra River Viiperi. Cabe recordar que, a mediados de septiembre, la modelo puso fin a su relación con el jugador de rugby Manu Moreno, con quien llevaba saliendo algunos meses. Fue el propio Javi de Hoyos quien dio a conocer la ruptura, después de que trascendiera que ambos se habían bloqueado en redes sociales.