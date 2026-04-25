Tana Rivera, visiblemente preocupada, visita a Roca Rey en el hospital

Tana Rivera visitó este sábado por la mañana a Andrés Roca Rey en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla, donde se encuentra ingresado tras la grave cornada que recibió el jueves en la plaza de toros de La Maestranza. Lo hizo acompañada de su padre, Fran Rivera, y del influencer Tomás Páramo, uno de sus amigos íntimos. La cara de preocupación de la joven era evidente y no quiso hacer declaraciones a los medios congregados a las puertas del centro médico.

El apoderado del torero, Luis Manuel Lozano, es el encargado de dar la última hora de su estado de salud. "Tiene mucho destrozo muscular pero, gracias a Dios, a nivel de arterias y nervios no le ha afectado", explicó en la tarde del viernes. Los médicos temían en un primer momento que los vasos sanguíneos hubieran sufrido cortes severos, pero finalmente todo quedó en un roce sin afectación grave, lo que supone un gran alivio para su recuperación.

Lozano quiso agradecer las muestras de afecto y confirmó que Roca Rey no está solo en estos momentos difíciles. Su círculo más cercano, entre el que destaca Tana Rivera, permanece incondicionalmente a su lado, como hemos podido comprobar también este sábado. La joven, que vivió en primera persona la cogida, ha estado muy pendiente de la evolución del peruano, mientras familiares y amigos le brindan todo el apoyo necesario para afrontar este revés.

Fran Rivera, consciente de lo que supone esta profesión, es uno de los grandes apoyos de su hija. "Esta profesión es muy dura, muy sacrificada y el peligro está cada vez que sale a la plaza un toro, nos olvidamos. Porque nos quedamos con el toreo y las emociones, pero un torero en la plaza es tirar monedas al aire. Cayetana, desde luego, sabe lo que hay, la dureza del toreo. Pero es duro y luego saber que mi hija, si esta relación sigue y continúa, pues van a ser unos años de estar siempre en vilo", confesó.

Mientras los médicos siguen marcando los tiempos en función de la evolución de la herida y del músculo, la imagen que llega desde el hospital es la de un Roca Rey muy acompañado, con la presencia clave de Tana y el respaldo de Fran Rivera y de amigos como Tomás Páramo, que han convertido los pasillos del centro en un refugio de cariño y fuerza a la espera de que el torero pueda dejar atrás este brutal susto en los ruedos.