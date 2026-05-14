Muere Michael Stone, hermano mayor de Sharon Stone, tras una larga enfermedad

Michael Stone, actor y hermano mayor de Sharon Stone, ha fallecido tras una larga enfermedad, según anunció la actriz en su perfil de Instagram. "Mike Stone, mi hermano mayor, ha fallecido tras una larga enfermedad. Le deseamos paz", señala la publicación. El mensaje está firmado por la propia Sharon y sus hijos Roan, Laird y Quinn.

Michael Stone protagonizó junto a su hermana la película The Quick and the Dead (Rápida y mortal), en 1995. Su debut en la gran pantalla fue cinco años antes con el film End of the Night (El fin de la noche).

A lo largo de su carrera, participó principalmente en series de televisión y películas, como CSI: Miami y The Bold and the Beautiful (Belleza y poder), además de las películas Eraser (Eliminador), Malevolence. Su última película fue Destinos Opuestos en 2022, según detalla la revista People.

Michael era el mayor de los cuatro hermanos Stone; junto con Sharon, tenía un hermano, Patrick, y una hermana, Kelly. Patrick falleció de un ataque al corazón en 2023, tan solo 17 meses después de que su hijo pequeño muriera por una insuficiencia orgánica total.

A lo largo de sus carreras, Michael y Sharon asistieron juntos a varios eventos de alfombra roja, incluyendo la fiesta de los Oscar de Vanity Fair de 1994 en West Hollywood, California, y la 66ª edición de los Premios de la Academia.