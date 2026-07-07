Muere Larry Casanova, el padre de Genoveva Casanova

Genoveva Casanova atraviesa un momento personal complicado tras el fallecimiento de su padre, Larry Casanova, ocurrido el pasado 20 de mayo en México. La noticia ha trascendido casi dos meses después y la despedida se produjo en la más estricta intimidad, sin que la socialité haya realizado ninguna publicación o mensaje público sobre la pérdida.

Según ha publicado Vanitatis, Larry Casanova falleció en su país natal el pasado 20 de mayo. Desde entonces, Genoveva Casanova, instalada en México desde hace más de un año, no ha hecho ninguna referencia pública al fallecimiento de su padre ni en redes sociales, donde no publica contenido desde agosto de 2025. La exmujer de Cayetano Martínez de Irujo se trasladó a México tras alejarse del foco mediático en España.

Una trayectoria ligada al adiestramiento de animales

Larry Casanova fue uno de los adiestradores de animales más conocidos de México. Antes de iniciar su carrera en el ámbito audiovisual, formó parte del Ejército de Estados Unidos como marine durante la Guerra de Vietnam, donde entrenó perros para localizar minas antipersona.

Posteriormente desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en cine y televisión, principalmente en Televisa, donde trabajó con perros y otras especies como elefantes, camellos, jirafas y reptiles.

Su familia

Larry Casanova estuvo casado con Mariana González-Reinmann, madre de Genoveva Casanova y de su hermana Denisse. La pareja se separó cuando Genoveva tenía siete años. Más tarde contrajo matrimonio con Lorena Nassis, con quien tuvo otro hijo, Pablo, de 26 años.

Tras conocerse la noticia, Genoveva Casanova podría reaparecer próximamente en España con motivo de la boda de su amiga Patricia Cerezo con Kiko Gámez, prevista para este viernes. Aunque no se ha confirmado su asistencia, ambos mantienen una estrecha amistad desde hace más de dos décadas.