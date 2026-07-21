El llamativo bronceado con el que Yolanda Díaz vuelve al Consejo de Ministros

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto este martes al Consejo de Ministros con un llamativo bronceado y con buen humor después de haber disfrutado de las vacaciones de verano.

Yolanda Díaz fue grabada este fin de semana por unos turistas en un exclusivo complejo turístico de Grecia, donde el precio de las habitaciones puede alcanzar los 700 euros por noche en temporada alta. Según las imágenes compartidas por Combativos, la nueva plataforma de Vito Quiles, el establecimiento contaba con zonas de baño, piscinas y todo incluido.

En las imágenes, Yolanda Díaz aparece relajándose junto a la piscina, vestida con un bikini y gafas de sol, mientras toma anotaciones en una libreta y tiene un libro a su lado. La escena transcurre en una jornada soleada y de altas temperaturas, en uno de los espacios de descanso del complejo hotelero.

🔴 #EXCLUSIVA | Las vacaciones de lujo de la comunista Yolanda Díaz: en un hotel de 700€ la noche en Grecia, con zonas de baño y todo incluido. pic.twitter.com/lRcu72ZHjB — Combativos (@combativos_es) July 19, 2026

En otra secuencia del vídeo, la líder de Sumar aparece hablando por teléfono mientras pasea por las instalaciones del establecimiento. Las imágenes muestran distintos momentos de su estancia en el resort durante sus días de descanso, antes de volver a la primera línea de la política española, en un momento delicado para el Gobierno de Pedro Sánchez, cada vez más asfixiado y cercado por la corrupción, además de la falta de mayoría en el Congreso de los Diputados.

El verano pasado, Yolanda Díaz interrumpió sus vacaciones solo para manifestarse y tratar de arañar votos contra el Partido Popular de Galicia por los incendios. De hecho, en aquel momento tan complicado de incendios, las únicas aportaciones que tuvo Díaz con los gallegos fueron ser 'cazada' cenando en un lujoso restaurante de Pontevedra y poner varios mensajes en redes sociales. Y la última, ir a Vigo a hacer el paripé para sacar rédito político a costa del PP de Alfonso Rueda. Todo ello, mientras la ministra no pisó ninguna zona afectada por los incendios.