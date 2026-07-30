¿Se merece Messi el premio Princesa de Asturias?

La nueva entrega de la Crónica Rosa en esRadio cuenta con la dirección de Isabel González y la participación de Paloma Barrientos, Ana Mateu y Carlos Pérez Gimeno. Tras un desenfadado inicio centrado en el vestuario y el estilismo de los colaboradores, el programa aborda con agilidad los asuntos más destacados de la actualidad social. Entre ellos, cobra un especial protagonismo el debate sobre la idoneidad de que el futbolista argentino Lionel Messi reciba el prestigioso Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Los tertulianos analizan con ojo crítico el comportamiento del jugador y de la selección argentina tras la victoria de España en el reciente Mundial de fútbol. Se destaca el malestar y la vergüenza manifestada por muchos ante ciertas actitudes contrarias al juego limpio, las cuales contrastan con los valores que tradicionalmente deben imperar en este tipo de reconocimientos. En este sentido, la mesa contrapone la figura de Messi a la de Rafa Nadal o Roger Federer, quienes ejemplifican el respeto al rival y la elegancia tanto en la victoria como en la derrota.

La actualidad de la familia real española también ocupa un espacio de análisis prioritario. Paloma Barrientos cuestiona la prolongada ausencia pública y el aparente ocultamiento de la princesa Leonor y de su hermana, la infanta Sofía, durante la temporada estival. Los colaboradores señalan la desconexión que esta excesiva sobreprotección puede generar en la ciudadanía —especialmente cuando se compara su actitud pasiva con la de otros jóvenes de su edad que han colaborado activamente en paliar catástrofes recientes—.

El debate se traslada a la isla de Mallorca, escenario de las vacaciones regias y de la celebración del festival de cine Atlántida Film Fest. Este evento contará con la participación del actor Javier Bardem, cuya presencia es calificada por la mesa como omnipresente y políticamente controvertida. Los colaboradores de la Crónica Rosa advierten sobre la necesidad de preservar la neutralidad de la Corona frente a determinadas fotografías institucionales que puedan ser instrumentalizadas con fines partidistas.

Por otra parte, los cronistas repasan la estancia de la célebre pareja formada por Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo en aguas baleares, donde disfrutan de un lujoso descanso estival a bordo de un yate. Asimismo, se desmienten los rumores que apuntan a una inminente boda secreta en tierras portuguesas. La mesa analiza con humor la supuesta invitación nupcial filtrada a los medios, cuya tosca tipografía asocian jocosamente con el estilo comunicativo habitual de Kiko Rivera.

El programa concluye con el análisis de la última entrevista de Alejandra Rubio en el diario El Mundo. La joven afirma sentirse condicionada por su herencia familiar desde la cuna y declara carecer de vínculos de amistad verdaderos dentro de los medios de comunicación. Carlos Pérez Gimeno y Paloma Barrientos matizan estas afirmaciones recordando el trato preferente y protector que la hija de Terelu Campos siempre ha recibido en la televisión —particularmente en los platós de Telecinco—.