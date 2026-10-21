Un año más, la firma de alta joyería Rabat celebra su evento y, como viene siendo habitual, cuenta con sus embajadoras como Tana Rivera, Sandra Gago, Eugenia Silva o Ana Boyer, entre otras. La expectación estaba servida por producirse la primera aparición pública de la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo después de su sonada ruptura con el torero Roca Rey. Cierto es que ha estado muy correcta ante los medios, pero sin entrar en detalles.

"Me gusta que esta firma siga pensando en mí como imagen. Me encuentro muy bien, esta familia me cuida muchísimo. En este momento me están llegando muchas oportunidades a nivel laboral, con muchas ganas de seguir creciendo". Así lo comentó sin querer entrar en más detalles personales. Al preguntarle si estaba abierta al amor, su respuesta fue un tanto esquiva. "Lo importante es amar a todo el mundo, y que todo el mundo se quiera, y por supuesto sentirme querida". Así se despidió.

Sandra Gago, un año más, repite: "Llevo muchos años con esta firma y feliz. Feliciano está muy bien y los niños encantados en su colegio, la semana próxima están unos días de vacaciones". Al preguntarle por los ataques de Alba Carrillo hacia su marido, no quiso responder y prefirió no evitar la polémica: "Entiendo que me hagas la pregunta, pero no voy a entrar, en todos estos años nunca me he pronunciado públicamente sobre ello y sobre la persona a la que te refieres, y sí lo voy a seguir haciendo, no creo que haya nada que añadir. Feliciano y yo siempre hemos estado muy tranquilos, nunca nos hemos sentido agobiados por la prensa, tan solo un poco en los inicios, pero nada más".

Al preguntarle si tienen planes de aumentar la familia, su respuesta fue muy clara: "De momento no, tienen 5 y 2, y como te digo muy tranquilos y cómodos. No sé si alguno de ellos seguirá los pasos de su padre, lo que sí les inculcamos es que hagan deporte, y también lo hago, aunque tenis no, me gusta cuidarme, voy al gimnasio, hago pilates. Lo que sí os digo es que nuestra relación funciona muy bien y estamos muy felices y muy enamorados".