La ruptura de Blanca Romero y Quique Sánchez Flores tiene más aristas de las que se cree. El motivo de la separación no serían los celos que ella tenía del futbolista, aunque también podrían haber ayudado a la disolución de la pareja. De momento, Blanca va a hablar en De Viernes donde va a contar todo lo que no quiso contar ayer en el programa de Sonsoles, donde entró por teléfono, casualmente, de Tamara Gorro. La noticia es que Blanca se va a sentar por primera vez en un plató de televisión, porque ella ha sido más de dar declaraciones a ¡Hola!, lo que es meterse ya en el juego del corazón, a pesar de que haya concedido exclusivas antes.

Una relación en la que ha habido muchas rupturas, y de la que cuentan que uno de los motivos podría ser porque a Quique no le gusta salir en el Instagram de Blanca.

Según el entorno de Quique, el deportista y su familia estaban expectantes para ver si la ruptura era definitiva. Asimismo, estaban muy molestos porque el teléfono del entrenador del Alavés "hacía cosas raras". Bloqueaban a contactos, subían fotos que no querían, hacían pública su red. Existía la sospecha de que Blanca podía estar detrás y que incluso era ella la que llamaba a los periodistas cuando los dos iban a aparecer juntos. Esta sensación de acoso acompañó a Flores desde después del verano.

Ahora, Blanca ha amenazado con empezar a hablar y no sólo ha abierto el melón de Quique. También el de lo que ocurrió tras su divorcio con Cayetano. Blanca se queja de que Quique "nunca me presumió". Dice además que hay pruebas de todo porque a las mujeres ya no se nos calla y que tendríamos que defendernos las unas a las otras. De momento, Quique ha dicho que no va a hacer declaraciones.

La reina Rania de Jordania es noticia porque en su visita a Madrid estuvo en la tienda Cherubina, donde interactuó con las dependientas a través de un asistente que también realizaba las tareas de traductor, tocó telas, alabó diseños y se llevó unos cuantos que pagó con su tarjeta de crédito y que se llevó en sus bolsas. No pidió que le enviaran la compra a ningún sitio ni ningún trato especial. La tienda no se cerró para ella y no se exigió a ninguna clienta que cambiase su actitud. Algo que puede parecer extraño, pero que es más habitual de lo que se cree.

Por último, la mesa ha hablado sobre la cruenta guerra que se ha desatado entre dos de las influencers más importantes de nuestro país: María Pombo y Laura Escanes. Sus posiciones políticas encontradas han desembocado en un drama de proporciones bíblicas: han dejado de seguirse en Instagram.