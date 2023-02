Chenoa vuelve a meterse en líos con 'OT'en 'El País'

Tras su rifirrafe mediático con Rosa López, la cantante Chenoa parece estar empeñada en buscar enfrentamientos con sus antiguos compañeros de Operación Triunfo.

En una entrevista en El País, Chenoa volvió a insistir en los motivos por los que no ganó la edición, y que no tienen nada que ver con sus capacidades musicales.

"¿Tú te crees que mi cuarto puesto en OT fue por gusto? Tengo muy claro por qué quedé cuarta. Nunca fui nominada, tan mal no lo hice", dijo, dando a entender que canta mejor que los tres primeros y que la ganadora, Rosa.

Chenoa tiene claro que fue su fuerte carácter lo que limitó sus opciones de ganar. "Era demasiado tosca para la época. Ese tipo de actitudes, en una mujer, están muy mal vistas incluso hoy día. Imagínate en los 2000…".

Unas palabras que le han valido la reprobación no de Rosa López, sino de otros excompañeros de Operación Triunfo, en una nueva muestra de que Chenoa, quizá, no es la miembro más querida del equipo.

Tal y como contó el programa Socialité, Nuria Fergó lo considera una "tontería", porque supone referirse a algo que "no ha pasado". Una pérdida de tiempo que además aleja a la cantante del público.

Verónica Romero es igualmente dura: "Esos comentarios después de 20 años, esas cosas... es que uff". El programa pregunta a Vero si Chenoa vive en el pasado y su respuesta, rotunda, es "sí".

Javián expone que "Chenoa es Chenoa porque fue la novia de Bisbal, porque fue lo que pasó. Si Chenoa hubiera entrado ahora, seguiría ganando Rosa".

Naím Thomas hace una referencia al universo Marvel de los superhéroes:"Jugar a esto es meterte en multiverso, meterte en Marvel y aparecer por otra cosa que hubiera pasado sí..."

Geno no es menos dura con su amiga: "Fuimos importantes y fuimos icono y marcamos un antes y un después (…), pero, vivir del pasado, no. OT pasó, no se puede quedar uno anclado".

Gisela, por último, tampoco se muerde la lengua en el programa de Mediaset: "No sé yo si esa teoría hubiera pasado ahora, porque yo creo que no".