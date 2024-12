Pablo Motos a Alaska: "Si has puesto de acuerdo a Almodovar y a Federico Jiménez Losantos, algo habrás hecho bien"

El Hormiguero recibió ayer a Alaska, quien, entre anécdotas y reflexiones sobre su carrera, presentó su nuevo proyecto, el documental "Alaska Revelada", que se estrenará el 15 de diciembre en Movistar Plus+, y que se rodó en más de 30 ubicaciones de Madrid y México

En el principio de la entrevista, la cantante y colaboradora habitual de esRadio, admitió que, al principio, no estaba segura de que su historia tuviera cabida en un documental, aunque seguidamente confesó que con el formato de tres capítulos (Salud, Dinero y Amor) tan "personales" y "privados", entendió que había muchos aspectos de su vida que no se habían contado aún. "Y por lo que me estáis diciendo los que lo habéis visto, sí que había cosas que no sabíais de mí", añadía Alaska.

Pablo Motos reaccionó a sus palabras preguntándole si era "consciente" de lo importante que ha sido para la cultura española y mencionando cómo incluso ha sido capaz de poner de acuerdo a figuras tan dispares como el cineasta Pedro Almodóvar y el periodista Federico Jiménez Losantos. "Si has puesto de acuerdo a Pedro Almodovar y a Federico Jiménez Losantos, algo habrás hecho bien", le dijo el presentador.

La respuesta de Alaska fue modesta, restando protagonismo a su propia figura y apuntando a la apertura de mente de las personas involucradas. "Bueno, yo creo que es el mérito de las personas que deciden tener una mente abierta", aseguró, elogiando tanto a Almodóvar como a Jiménez Losantos.

Durante la conversación, Alaska también reflexionó sobre su carrera y el legado que ha dejado. "No voy a tener falsa modestia", afirmó, antes de señalar que se ha sentido parte de momentos clave en la industria musical española. Así, confesó que guarda en cajas y cajas algunos de sus recuerdos más personales, como recortes de prensa, archivos de programas y recuerdos tangibles de conciertos que ha acumulado a lo largo de los años.

Ya en el final de la entrevista, su marido Mario Vaquerizo hizo una aparición sorpresa en el plató. El también cantante, que recientemente sufrió un accidente durante un concierto, aprovechó la ocasión para actualizar sobre su estado de salud. "Estoy muy bien, aunque aún llevo el collarín y sigo en tratamiento. Pero estoy listo para la gira del próximo año", aseguró.

La pareja aprovechó el momento para compartir anécdotas juntos, mientras Motos recordó algunos de los temas más icónicos de Alaska, como Bailando. Sobre esto, Vaquerizo confesaba que su tema favorito de la artista es Geometría Polisentimental.