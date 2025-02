En la noche del martes 25 de febrero, la cantante Vanesa Martín visitó el plató de El Hormiguero para presentar su nuevo proyecto musical. Se trata del noveno disco de la cantante, que tendrá como título Casa Mía, algo que ella misma ha confesado que filtró sin querer en un viaje a Miami.

"Se me escapó hace unas semanas en América. Teníamos una estrategia montada para que coincidiera el título con muchas acciones, pero en Miami lo solté sin querer y vi las caras desencajadas de mi equipo", decía entre risas la cantante.

Una próxima colaboración con Joaquín Sabina

Un disco que, además, contará con una única colaboración, pero muy especial. Se trata de Joaquín Sabina, el amigo de la malagueña, a quien confesó: "Además de admirarlo como artista, poeta y compositor, es un ser muy generoso y amoroso. Es una persona muy noble y, para mí, es familia desde hace muchos años. La vida me lo ha regalado y yo estoy agradecida por ello".

Tuvo tiempo también para contar, entre risas, la invitación que recibió por parte de su otro amigo, Pablo Alborán. "Me quedé encerrada en una urbanización de al lado, que no era la suya, y yo con mi sopa de marisco", comenzaba explicando. A Vanesa no le cuadraba el tipo de ladrillo y la urbanización que le había compartido en la ubicación. La malagueña contó cómo tuvo que salir "quemando rueda" y cargándose el amortiguador para poder salir de la urbanización cuando entraba un vecino. La artista relató cómo, a pesar de que fue Pablo Alborán quien la invitó, finalmente fue ella quien tuvo que llevar la olla de sopa de marisco para la comida. El cantante se encargó del vino, decía Vanesa.

Los temblores al hablar de sus abuelos

Las risas del principio se transformaron en emoción cuando la malagueña comenzó a contar su experiencia con un amigo médium. "Voy a contar una cosa que no he contado nunca. Mis abuelos tuvieron una muerte trágica, pero en mi casa eso nunca se ha hablado mucho", comenzaba diciendo.

"Estoy temblando ahora porque me emociono mucho", decía la malagueña, sobrecogida por lo que le había contado su amigo. "Le pregunté por mis abuelos y me contestó que estaban aquí conmigo. Felipe comenzó a contarme cómo fue la muerte con detalles de lo que les pasó. Me dijo que se les cayó el techo, que el muro se vino abajo y que vino mucha agua. Yo me puse a llorar y no pude seguir hablando con él".

"Tiemblo porque me entran ganas de llorar", confesaba una Vanesa Martín muy afectada que, eso sí, al menos se quedó tranquila al saber que sus abuelos no sufrieron. Ante esto, el presentador Pablo Motos explicó que se había quedado atónito: "Me he quedado flipado con algo que a mí me parece muy difícil de creer".