Terelu Campos participará en 'Supervivientes 2025': ¿cuál será su verdadero papel?

Tras semanas de especulaciones, este viernes confirmaban desde el programa de '¡De viernes!' que Terelu Campos viajará a Honduras para participar en Supervivientes. Una noticia que adelantaba hace unas semanas el periódico El Mundo y que, para sorpresa de los espectadores, ha confirmado la propia comunicadora.

"Soy Terelu Campos, presentadora y colaboradora y este año, aunque nadie se lo espera, participo en Supervivientes", anunciaba la madre de Alejandra Rubio, a quien podremos ver en Honduras a partir del próximo 6 de marzo. Terelu confesaba desde plató que "no es una cuestión de valentía, es una cuestión de enajenación mental. He empezado el año 2025 con algo que me ha debido ocurrir en el cerebro porque estoy haciendo muchas cosas nuevas".

Este año veremos a Terelu en Honduras 💥 ¡El secreto mejor guardado! 💥 El jueves 6 de marzo GRAN ESTRENO de #Supervivientes2025 🌴🔥 https://t.co/k9DZ25hgdl pic.twitter.com/5up24MobfP — Supervivientes (@Supervivientes) February 28, 2025

Además, explicaba que "lo que más pena me da es dejar a mi nieto". Tanto es así que "el lunes fui a verlo, se acababa de quedar dormido" y le provocó "un sentimiento de muchísima pena". La hija de María Teresa Campos nos sorprendía también hace una semanas anunciando su nuevo reto profesional: subirse a las tablas del escenario para debutar como actriz en el teatro bajo las órdenes de su amiga Lara Dibildos.

Ahora, Supervivientes se suma a la lista de proyectos que tiene pendientes para este nuevo año.

La verdad de este fichaje

Aunque la participación de Terelu en el concurso se ha vendido como un bombazo por parte de la cadena en ningún momento dicen que la hija de María Teresa Campos vaya a ejercer de concursante. Se habla de "participación", por lo que todo parece indicar que la colaboradora viajará a Honduras con otro cometido que no será el sobrevivir durante tres meses junto a sus compañeros. De hecho, Telecinco ha evitado incluir a Terelu en la lista de concursantes.

Además cabe recordar que tiene previsto el estreno de su obra de teatro Santa Lola, que arrancará el próximo de abril de 2026, fecha en la que Terelu ya tendría que estar de regreso en nuestro país. Aunque por el momento la cadena no ha hablado del papel que tendrá en esta nueva edición, parece que Terelu pasará unos días junto a los concursantes como cebo para el arranque e inmediatamente volverá para seguir con los ensayos.