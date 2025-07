Vuelve la polémica con la nueva lesión de Roro tras su derrota en 'La Velada': "Me tropecé en el primer round"

Estoy super feliz! Por todo el apoyo que me habeis dado y por todo el cariño y amor que me habéis demostrado. Tenía miedo de haberos defraudado pero al final sois vosotros los que no me habeis defraudado a mí. Os quiero muchísimo❤️ En el primer round me tropecé y me volví a fracturar el 5to metatarsiano, igualmente estoy super orgullosa por haber aguantado 2 rounds más, he dado todo lo que tenía y sin vosotros no podría haber continuado. Gracias❤️ Muchas gracias a todos los que me habéis acompañado estos 4 meses. Sois los mejores🫶🏻 Ahora toca recuperar y volver a la rutina. Volveremos mas fuertes🫶🏻