Jeremiah vs. Conrad: el fenómeno que divide a los fans y a los famosos en redes sociales

El triángulo amoroso de la serie juvenil El verano en el que me enamoré, disponible en Amazon Prime Video, ha generado uno de los debates más intensos del momento en redes sociales: ¿eres Team Conrad o Team Jeremiah?

La historia sigue a Belly Conklin, una adolescente atrapada entre dos hermanos muy distintos: Conrad, el mayor, reservado y emocionalmente complejo, y Jeremiah, el más extrovertido, alegre y cariñoso. Esta dualidad ha provocado que millones de fans en TikTok, X y otras plataformas se organicen en bandos, defendiendo apasionadamente a su favorito.

¿Por qué los fans se dividen?

Los hermanos Fisher han dividido por completo a la audiencia y la clave está en cómo cada personaje representa un modelo de amor diferente.

El hermano mayor, Conrad, simboliza la intensidad y la pasión del "primer amor inolvidable", con sus luces y sombras. Sus seguidores suelen sentirse atraídos por la idea de un romance profundo, aunque complicado.

El pequeño Jeremiah encarna la seguridad, la comunicación y la estabilidad. Quienes lo apoyan valoran más la calidez y la constancia que un vínculo cargado de drama.

@pablovr11 Es imposible decidirse con tanto contenido que nos está dando para comentar El Verano que me enamoré de @PrimeVideoES publi💙 ♬ sonido original - Pablo Vera Rivero

Un fenómeno más allá de la pantalla

En redes sociales, esta división se ha convertido en una identidad, pues los fans se suman a una comunidad que comparte memes, debates y análisis sobre la relación de Belly con cada uno de ellos.

No es solo un juego de fandom. Muchos espectadores proyectan en estos personajes sus propias experiencias amorosas: unos se identifican con la fuerza del primer amor complicado, otros con la seguridad de una relación estable y comunicativa.

Los famosos se posicionan

La serie ha alcanzado un gran público, y quien no era fan de este ya "clásico" se ha unido a el, pues múltiples rostros conocidos han opinado en sus redes sociales el team al que pertenecen.

Laura Escanes no tardó en engancharse a la serie cuando todos hablaban de los nuevos capítulos, y se ha decantado por un bando, Jeremiah.

Tiktokers como Claudieta están siguiendo al día los capítulos y comentando los pros y contras de cada relación.

@_claudieta_ ya no puedo más 💔 esta serie no es para mí… 😭😭 ♬ sonido original - Claudieta🌟

Tanto ha sido el fenómeno que los fans están relacionando las escenas con otras películas que han pasado a la historia como High School Musical.

Más que una simple trama romántica, El verano en el que me enamoré ha logrado reactivar un tropo clásico en la ficción juvenil: el triángulo amoroso. Sin embargo, lo novedoso es cómo las redes sociales han amplificado el fenómeno, convirtiendo a "Team Conrad" y "Team Jeremiah" en etiquetas virales que generan millones de interacciones.

Así, lo que podría haber sido solo una historia de verano se transformó en un fenómeno cultural: un espejo donde cada espectador proyecta sus propias experiencias amorosas y preferencias emocionales.