Noche de emociones en OT 2025: Salma expulsada, Lucía favorita y dos nuevos nominados

La tercera gala de OT 2025 ha sido, hasta el momento, la mejor de la edición. Tras varias entregas marcadas por pequeños fallos técnicos y los nervios de los concursantes, anoche por fin se pudo disfrutar plenamente de las voces de los 16 artistas. Todos ellos demostraron haber merecido la pegatina y la oportunidad de cruzar la pasarela para convertirse en la gran voz de Operación Triunfo.

La profecía volvió a cumplirse una vez más: tras una gran actuación grupal con ‘Será porque te amo’ de Ricchi e Poveri, Chenoa afirmaba al finalizar las actuaciones: "Para mí, la mejor gala hasta el momento ha sido esta Gala 3."

Como en cada semana, la gala concluyó con una expulsión. En esta ocasión, Salma de Diego se convirtió en la segunda en abandonar la Academia, al obtener solo el 42% de los votos, frente al 58% conseguido por Max.

Los dos concursantes en la cuerda floja cantaron baladas Max con "Tu refugio" de Pablo Alborán y Salma con "Lo saben mis zapatos" de Pablo López, con la que cautivó al público. El rap argentino lo pusieron Crespo y Tinho con "El Único" de Ca7triel y Paco Amoroso; Guille Toledano y Judit se atrevieron con la interpretación "Don’t Leave Me This Way" de Thelma Houston & The Communards; Claudia Arenas y Olivia dieron su versión a "Messy" de Lola Young; el trío formado por María Cruz, Lucía Casani y Cristina puso el toque pop con "Training Season" de Dua Lipa; Laura Muñoz y Carlos defendieron "Noche en vela", una colaboración entre Guaraná y Alba Reche; y la fusión y el eclecticismo con Guillo Rist y Téyou con interpretarán "Vamos a olvidar", de La Casa Azul junto a Soleá Morente y Las Negris fueron el punto y final.

El primer invitado

El exconcursante de OT 2023, Juanjo Bona, volvió a "casa", esta vez como un artista consolidado. Fue el encargado de inaugurar las actuaciones de los invitados sobre el escenario con la interpretación de su tema "Últimamente".

El cantante visitó el mismo lunes a los nuevos concursantes en la que fue su casa durante varios meses hace dos años, recorriendo de nuevo cada rincón que le hizo vivir aquella inolvidable experiencia.

El favorito de la semana

Nueva semana, nuevo favorito. Miriam Rodríguez anunció a los tres concursantes más votados de la Academia de OT, levantando del sofá de los ‘triunfitos’ a Lucía, Crespo y Téyou. Finalmente fue Lucía, que pasó una semana complicada cuidándose la voz y enfrentándose a un nuevo reto, la que consiguió el título de favorita de la semana, con el 33% de los votos.

👑 LUCÍA es la FAVORITA de la semana con el 33% de los votos ¡Enhorabuena Lucía!#OTGala3 pic.twitter.com/MAyQZYi3o2 — #OT2025 (@OT24h) October 6, 2025

Los nuevos nominados

Llegó la hora de cruzar la pasarela menos los propuestos para la nominación por parte del jurado: Tinho, Laura, Carlos y Max.

Los profesores salvaron por "actitud, voz y capacidad" de trabajo a Tinho: "Veros ahí a los cuatro nos rompe el corazón, pero solo podemos salvar a uno de vosotros". Por su parte, los compañeros se decantaron a través de las pizarras por Max, que obtuvo 8 votos, mientras que Carlos 3 y Laura 0.

Finalmente, los nominados de la semana son Carlos y Laura.