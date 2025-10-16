Sánchez interviene por sorpresa en un 'gag' de 'La revuelta' de David Broncano

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido por sorpresa este jueves en un 'gag' del programa La revuelta, que presenta David Broncano en Televisión Española, en el que ha enviado una carta y un vídeo para realizar un favor a uno de los colaboradores del formato.
En este momento televisivo, el humorista Jorge Ponce ha recordado el gag del día anterior, donde se hacía pasar por el presidente del Gobierno para mandar una carta a la profesora de su hija para que dejara a sus alumnas hacer "lo que quieran".
Sánchez ha respondido a través de un vídeo a la hija del colaborador. "Te voy a escribir lo que me has pedido y te voy a felicitar por tu capacidad de escritura, que seguro que es mejor que la de tu padre", ha indicado el jefe del Ejecutivo.
Nos llega una carta del presidente ✉️ #LaRevuelta pic.twitter.com/n2NwUVsXOK— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 16, 2025
Posteriormente, en la carta que ha hecho pública La revuelta, el presidente ha escrito: "Soy Pedro Sánchez. Deja a las niñas hacer lo que quieran o si no te mandaré a Ponce y a Broncano como alumnos. La verdad es que no les vendría mal repasar algunos conceptos", ha bromeado.
Por último, Sánchez ha felicitado a todos los maestros "por educar a nuestros hijos, que son el futuro del país".