La hipocresía de Broncano con la vivienda: critica a los propietarios y acumula numerosos inmuebles

En Libre Mercado hemos destacado en numerosas ocasiones, no sólo la ignorancia en materia económica y lo absurdo de muchas de las propuestas de la izquierda, sino también la hipocresía de quienes sostienen estos postulados, puesto que sus actos no se corresponden con el ideal de sociedad que dicen defender. En concreto, en los últimos meses, fueron especialmente furibundas las críticas a Ricky Rubio en redes sociales tras una entrevista en el programa de Jordi Évole en el que aseguraba que "el dinero ayuda pero no da la felicidad". En esta misma entrevista también afirmaba que "he jugado doce años en la NBA y he hecho anuncios y hay que pasar por ese proceso para entender que yo no quiero eso".

Ahora es el presentador David Broncano quien demuestra su hipocresía después de haber denunciado reiteradamente a los supuestos especuladores del mercado de la vivienda y exigido la intervención pública en este asunto para solucionar la actual crisis. Según publica Vanitatis, Broncano y su pareja, la actriz Silvia Alonso, acaban de invertir conjuntamente en dos casas y un terreno de 4.500 m² en la provincia de Ávila. En este sentido, la revista recuerda también que el presentador de RTVE tiene además dos áticos en un edificio madrileño que adquirió en el año 2021.

Broncano y la crisis de vivienda

Aunque el presentador de RTVE haya acumulado ya en cartera varios inmuebles, lo cierto es que ha utilizado su exposición pública varias veces para denunciar la actividad inversora en este sector. Una de estas ocasiones fue durante la Nochevieja de 2024, en la retransmisión de las campanadas, cuando el presentador quiso lanzar un mensaje con un fuerte componente político a propósito de la crisis de la vivienda. En este sentido, se refirió al "problema del que tanto hablamos", pidiendo "el derecho a una vivienda digna y asequible para todos".

Hay gente que está súper enfadada porque David Broncano "hizo política" en las Campanadas Hacer política = lanzar un mensaje en favor de una vivienda digna para todo el mundopic.twitter.com/d5x3RHPZtf — LO + VIRAL (@SuperViiral) January 1, 2025

Cabe recordar también el momento protagonizado por Broncano y Carmen Machi en el que la actriz leyó en directo el artículo 47 de la Constitución. "Carmen Machi interpreta de nuevo el artículo 47 de la Constitución, que ya sabemos que es el de la vivienda, porque no se está haciendo nada al respecto y hay que volverlo a leer", anunciaba el presentador. "Lo dice la Constitución", aseveraba, añadiendo que "está la gente pagando 2.000 euros por un piso asqueroso (...); eso no puede ser".

La vivienda es:

✅Un derecho.

❌Un negocio. Tendremos que leer el artículo 47 de la Constitución Española a diario para que quede claro a todo el mundo. #LaRevuelta pic.twitter.com/eOcu9DqAnx — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 18, 2024

Asimismo, Broncano no dudó en increpar a la cantante Aitana cuando admitió que tenía en propiedad cuatro inmuebles. "Las que tengas alquiladas ponlas a buen precio", exigía el presentador.

Del mismo modo, durante la visita a la actriz Irene Escolar, que se quejó de las dificultades para acceder a una vivienda, Broncano se refirió de nuevo a la crisis de la vivienda en estos mismos términos.

Por lo que sea, no es fácil tener una casa en España. Afecta a todo lo demás, hasta a follar. @IreneEscolar1 pic.twitter.com/IxauYAxFJZ — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 16, 2024

Sin embargo, la principal preocupación de Broncano en este sentido, según lo expresado en el programa, parece ser que la crisis de la vivienda supone un obstáculo para las relaciones sexuales. "Yo solo puedo decir que el problema de la vivienda en algún momento hay que solucionarlo, porque el mayor problema para nuestra generación que ha habido en décadas", aseguraba Broncano, quien añadía que este problema "condiciona todo lo demás, porque el resto de problemas que hay o puedes tener y tal están condicionados a la vivienda". Precisamente por ello, insinuaba los problemas existentes para "lo de follar" cuando no se tiene una casa.