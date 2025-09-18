La crisis del mercado de la vivienda es un hecho incontestable. Los precios del alquiler y de la vivienda en venta se han disparado significativamente durante los últimos años y la oferta ha caído como consecuencia de las regulaciones impuestas por el Gobierno y la falta de seguridad jurídica, dada la protección a okupas e inquiokupas. Además, el control que ejerce el Estado sobre el suelo es otro factor que, de entrada, supone

Sin embargo, en la izquierda tienen claro que la culpa del alza de los precios y de las dificultades que la población española –sobre todo los más jóvenes– tiene para acceder a un inmueble es de los grandes tenedores, los especuladores y los pisos turísticos. Por ello, su propuesta estrella es limitar número de viviendas que puede tener cada persona. En este sentido se ha expresado recientemente, de hecho, Javier Gil, activista conocido por su defensa de la intervención sobre el mercado de la vivienda. Lo llamativo de las palabras de este activista es que cada vez el número máximo de viviendas en propiedad que proponen establecer es menor, llegando ya a únicamente dos.

Máximo dos viviendas

En un vídeo publicado en redes sociales, haciendo referencia a un informe elaborado por 40 dB. para la Cadena SER y El País, Javier Gil defiende que "la mitad de la población piensa que nadie debería tener más de dos viviendas y que deberíamos poner un límite". Así, afirma que, de acuerdo a este estudio, "el 49,6% de la población está a favor de esta medida, un respaldo que es aún mayor entre la gente de izquierdas". En este sentido, subraya que "6 de cada 10 votantes del PSOE la defienden".

Ahora bien, lo que resulta especialmente llamativo para el activista es que entre la derecha también existe un gran apoyo a este tipo de medidas. "Un 44% de los votantes del PP y un 35% de los votantes de Vox están a favor de esta medida", expone. De este modo, incide en que "si añadimos a quienes aceptarían un tope mayor de viviendas, las cifras crecen aún más: el 73% de los votantes del PSOE y el 53% de los del PP respaldan establecer un techo al número de viviendas que puede tener una persona".

¿Debería ser ilegal tener más de 2 viviendas? 🏠🚫 La mitad de la población cree que sí, que hay que poner un tope. ¿Limitar cuántas viviendas puede acumular una persona podría ser la forma de frenar la especulación y acabar con la crisis de vivienda? pic.twitter.com/zklPJI2JZg — Javier Gil (@Gil_JavierGil) September 17, 2025

Con todo, en el vídeo el activista llama a la sociedad a movilizarse en este sentido, destacando que la población debería confiar en la posibilidad de avanzar en este camino. "Muchas de las leyes que hoy nos parecen derechos básicos hace 20 años parecían impensables, incluso un disparate, pero las sociedades evolucionan y cuando aparecen nuevos problemas necesitamos nuevas soluciones", afirma al respecto, añadiendo que "tal vez, limitar el número de propiedades por persona sea una condición necesaria para poner fin a la crisis de vivienda y garantizar un derecho básico".

Una encuesta poco creíble

Si atendemos al estudio publicado por El País y la Cadena SER, podríamos imaginar que buena parte de la población estaría a favor de limitar la cantidad de viviendas que se pueden tener en propiedad. De hecho, parecería incluso que este límite ha de establecerse en dos inmuebles, como afirma Javier Gil. Pero no podemos obviar que la encuesta en la que se basa el informe resulta poco creíble: tanto la muestra de población –tan sólo 2.000 personas– como el espacio temporal durante el que se realizó –cuatro días, del 24 de enero al 27 del mismo mes– resultan muy reducidos.

De este modo, destacando que para el 18% de la población el coste de la vivienda es el problema más urgente que se debería solucionar, el informe revela que "casi la mitad de los españoles opina que habría que limitar la propiedad inmobiliaria a solo 1 o 2 casas", siendo este porcentaje mucho mayor, precisamente, entre las personas que viven de alquiler. Al respecto, el estudio detalla que "mientras la mayoría de los votantes de izquierdas limitarían la propiedad inmobiliaria a 1 o 2 viviendas, entre los electorados conservadores gana fuerza la opción de no establecer un máximo".

El País

¿Y qué partido es, según el Grupo Prisa, el que tiene la confianza de los españoles para poner fin a la crisis de la vivienda? Evidentemente, como no podría ser de otro modo, el PSOE. En concreto, el informe subraya que "el PSOE es la formación política en la que más gente confía de cara a resolver el problema de la vivienda en España, mientras que los votantes de Vox son quienes más se fían de su propio partido".