La UE anuncia una cumbre europea sobre vivienda en la que aboga por una mayor participación del Estado

La crisis de la vivienda es uno de los grandes problemas que afectan actualmente a la población española, dificultando el acceso a un hogar y lastrando su capacidad de compra en caso de aquellas personas que viven de alquiler. No obstante, lo cierto es que este problema no es exclusivo de nuestro país. En realidad, en buena parte de la UE se están registrando elevados precios de la vivienda. Por ello, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, anunciaba este miércoles que convocará la primera cumbre sobre vivienda a nivel comunitario, a la que deberán asistir los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

Mayor participación del Estado

En su intervención ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Von der Leyen expresó su intención de lograr que la cuestión de la vivienda ocupe "un lugar prioritario" en la agenda de los Gobiernos del Viejo Continente. En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea recordaba que "los precios de la vivienda han subido más de un 20% desde 2015". Además, añadía que, en cambio, "las licencias de obra han descendido más de un 20% en cinco años".

En consecuencia, para Von der Leyen los problemas del sector de la vivienda, en tanto que impiden el acceso a los inmuebles, dados los altos precios de los mismos, "se ha convertido en una fuente de ansiedad" para muchos europeos. De hecho, admitiendo que las cifras del mercado inmobiliario "revelan una dolorosa realidad", la presidenta de la Comisión Europea aseguraba que "esto es más que una crisis inmobiliaria: es una crisis social". De esta forma, lamentaba que la crisis actual en el sector de la vivienda "desgarra el tejido social europeo, debilita nuestra cohesión y también amenaza nuestra competitividad".

Así las cosas, la presidenta de la Comisión Europea adelantaba que, tras recibir las aportaciones de las partes interesadas, la Comisión presentará su primer Plan Europeo de Vivienda Asequible antes de que acabe el año. Además, afirmaba que se planteará una revisión de las normas sobre ayudas estatales para permitir medidas de apoyo a la vivienda y facilitar las nuevas construcciones, al mismo tiempo que desde Bruselas se propondrá una iniciativa legislativa sobre los alquileres a corto plazo.

Durante su intervención, Von der Leyen también defendió que "necesitamos que toda la sociedad, todos los legisladores y todas las partes interesadas se unan". Al respecto, insistía en que "hace ocho años, el pilar europeo de derechos sociales convirtió la vivienda en un derecho social en Europa", incidiendo en que "es hora de convertir esta promesa en realidad".

Es cierto que el Estado puede ayudar a resolver la crisis de la vivienda con la construcción de viviendas protegidas. Eso aliviaría en buena parte la tensión de mercado existente y daría la posibilidad a familias con pocos recursos de acceder a un inmueble. Sin embargo, la solución de fondo pasa por incentivar la actividad del sector privado en relación con la vivienda, tanto en venta como en alquiler. Como sabemos, el mercado es capaz de satisfacer las necesidades de la población siempre que pueda funcionar libremente.