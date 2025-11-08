Menú

Rosana Laviada recoge la Antena de Oro de radio

La subdirectora de Es la Mañana de Federico ha sido galardonada con la Antena de Oro 2025, durante la gala celebrada en Aranjuez.

Chic
La subdirectora de Es la Mañana de Federico ha sido galardonada con la Antena de Oro 2025, durante la gala celebrada en Aranjuez.
Rosana Laviada y Juan Ignacio Ocaña. | Europa Press

El casino de Aranjuez ha acogido este sábado la 52º edición de los Premios Antena de Oro, que reconocen el trabajo de las personalidades más destacadas en televisión, radio y otros medios de comunicación. Estos premios son otorgados por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España.

Rosana Laviada ha recogido el galardón "por su labor profesional como subdirectora del programa Es la Mañana de Federico y su aportación a la información de actualidad", ha destacado la federación.

rosana-laviada-macarena-olona-antenas-de-oro-2025.jpg
Rosana Laviada y Macarena Olona

La subdirectora del programa ha acudido muy elegante con un conjunto total black, formado por un vestido midi de tirantes y escote en pico drapeado, que ha combinado con un clutch y sandalias a juego.

Además de Rosana, la Federación también ha premiado a los siguientes profesionales:

  • RNEFernando Martín, por su trayectoria de más de tres décadas en Radio Nacional de España, al frente de algunos de los principales espacios informativos de la cadena y su compromiso con la información pública.
  • Kiss FMJulián Garvín, por su destacada labor como Director de Comunicación e Informativos del Grupo KISS Media y Coordinador General de la cadena.
  • COPEFernando de Haro, por su rigor informativo y estilo inconfundible al frente de La Mañana del Fin de Semana.
  • Cadena SERNacho Ares, por su labor divulgativa al frente del programa SER Historia, acercando el conocimiento histórico a la audiencia.
  • Onda CeroRafa Latorre, por su rigor periodístico y su labor al frente del programa La Brújula.
  • 'El Marcapáginas' en su 25.ª Aniversario, dirigido por David Felipe Arranz. Un espacio, emitido actualmente por Radio Intereconomía, que se ha consolidado como un referente del periodismo cultural.

Un premio más para Libertad Digital y esRadio

No es la primera vez que la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión premia a esta casa. El galardón a Rosana Laviada se suma a la Antena de Oro otorgada a Federico Jiménez Losantos, Luis Herrero, Dieter Brandau, Isabel González, Andrés Arconada, Ayanta Barilli y Juan Pablo Polvorinos, además de a Libertad Digital como periódico.

En Chic

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida