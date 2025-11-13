"Conviene saber cuándo irse": Rajoy, en El Hormiguero, con su nuevo libro

Mariano Rajoy ha sido el invitado este lunes en El Hormiguero, donde ha presentado su nuevo libro, El arte de gobernar (Editorial Península), una reflexión política basada en su experiencia de más de cuarenta años en cargos públicos. En una entrevista con Pablo Motos, el expresidente del Gobierno ha abordado la situación política actual con un diagnóstico directo: falta de gobierno, degradación institucional y una polarización creciente. También ha reivindicado el humor en política, ha defendido la importancia de la verdad en el debate público y ha lanzado un mensaje sobre la responsabilidad de los dirigentes para saber cuándo abandonar un cargo. Como gesto significativo, Rajoy ha acudido al programa con una corbata oficial del Congreso de los Diputados.

"Estamos convirtiendo en normal algo que es anormal y antidemocrático"

Rajoy ha señalado que, en su opinión, "en España hay muchos problemas", aunque ha destacado tres como los más graves. El primero, ha explicado, es que "hay un Gobierno que no puede gobernar y no gobierna". A su juicio, la falta de Presupuestos Generales del Estado es un síntoma claro de esta parálisis institucional: "No hay presupuestos y no pasa nada. Estamos convirtiendo en normal algo que es absolutamente anormal y antidemocrático".

El Ejecutivo, la justicia y la economía, bajo presión

El segundo gran problema, según Rajoy, es la creciente presión sobre las instituciones, con un conflicto permanente entre el Ejecutivo y el poder judicial. "Hay una bronca todo el día con la justicia. Hemos visto lo que está pasando con el fiscal general del Estado", ha denunciado. También ha apuntado que el Instituto Nacional de Estadística "ha hecho algunos cambios para que aparecieran unas cifras de crecimiento económico mayores".

Polarización política y deterioro del clima social

El tercer problema que ha identificado Rajoy es la polarización política y social, que, en su opinión, "nunca ha existido a este nivel" en la historia reciente de España. "La buena educación se ve a cuentagotas", ha lamentado. Y ha añadido: "Yo he participado en muchos debates en el Parlamento y una frase anuncia a las fieras: el humor. El humor. Y la agresividad es francamente negativa".

Un momento distendido con nombres propios de la política

En un tono más desenfadado, Rajoy también participó en una dinámica de juego en la que tuvo que asociar a distintos políticos con situaciones hipotéticas. A Felipe González lo escogió como la persona en la que confiaría para ponerle la cuerda si tuviera que hacer puenting. Para irse de fiesta, eligió a José Luis Rodríguez Zapatero, y para compartir piso, a Alberto Núñez Feijóo. Si tuviera que contarle sus problemas a alguien, se decantaría por el rey emérito Juan Carlos I, y si tuviera que ir a medias en un negocio, lo haría con José María Aznar.

Inicialmente, a la pregunta de a quién no le dejaría las llaves de su casa, respondió con ironía que a Pedro Sánchez. Sin embargo, al ser preguntado más adelante por con quién planearía un atraco, cambió de criterio y eligió al presidente del Gobierno, dejando finalmente a Santiago Abascal como la persona a la que no confiaría sus llaves.

"Mal asunto: conviene saber cuándo tienes que irte"

En otro momento de la entrevista, Rajoy ha reflexionado sobre la permanencia en el poder más allá de lo razonable, lanzando una crítica implícita a quienes se aferran a sus cargos pese al deterioro institucional o a la pérdida de legitimidad. "Aferrarte a un cargo cuando sabes sobradamente que todo aquello es disparatado y que se está generando un pésimo ambiente en nuestro país... Mal asunto. Conviene saber cuándo tienes que irte. Y si lo sabes, vete. Si no lo sabes, malo. Y si lo sabes y no lo haces, peor".

También se ha referido al caso de Mazón, como ejemplo de alguien que ha asumido sus errores tras una crisis política. "Mazón supo irse. Reconoció sus errores un año después. Supongo que habrá intentado trabajar duro en la reconstrucción, pero ahora ya se fue", ha afirmado. Y ha citado una frase de su despedida: "Espero que la gente sepa distinguir entre quien comete errores y quien es una mala persona".

Contra el exceso de regulación: "Es de volverse locos"

Rajoy ha aprovechado también la conversación para criticar la "brutal regulación" existente en la Unión Europea, poniendo como ejemplo su conocida queja sobre los tapones de las botellas de plástico: "No era tanto una crítica a los tapones —que lo era—, sino a la brutal regulación que se está haciendo en todos los sectores. Es de volverse locos".

Ha denunciado la acumulación normativa a nivel comunitario, estatal, autonómico y local, y ha ironizado sobre el efecto que esto tiene en la vida cotidiana: "Al ciudadano solo le falta que le digan con quién se tiene que casar".

"Hice el Camino de Santiago y salí reconfortado"

En un tono más personal, Rajoy ha compartido su experiencia reciente en el Camino de Santiago, que ha recorrido por primera vez este año pese a haber nacido en la capital gallega. "Fui desde Sarria hasta Santiago. Hice seis etapas, 110 kilómetros, recogí mi Compostela. Me lo pasé muy bien. Comía muy bien, y muy barato. Salí de allí reconfortado", ha recordado.

Ha contado que realizó el camino en el mes de junio, acompañado por su hijo pequeño, un amigo y, en los últimos días, por un hermano que trabaja en La Coruña. "Se lo recomiendo a todo el mundo, piense como piense sobre el fondo del asunto", ha añadido.

Una guía política basada en la experiencia

Rajoy ha presentado El arte de gobernar como una obra que recoge los principios básicos del ejercicio del poder y la gestión pública, lejos de teorías ideológicas o propuestas partidistas. Según ha explicado, se trata de una síntesis de los aprendizajes acumulados a lo largo de su carrera política, especialmente durante sus años como presidente del Gobierno.

"Primero, que se entienda bien. Segundo, que se lea fácil. Tercero, que sea claro. Cuarto, que entretenga. Y en quinto lugar, que diga cosas", ha resumido al explicar su enfoque. Ha asegurado que el libro aborda los aspectos humanos del gobierno, los pilares de la democracia y los retos del mundo contemporáneo, con un tono divulgativo y directo. "Aquí hablo de casi todo y se entiende", ha afirmado.

Si te interesa conocer de primera mano cómo entiende Mariano Rajoy la política y el ejercicio del poder, su nuevo libro El arte de gobernar ya está disponible en Amazon.

En el prólogo de la obra, el jurista y ensayista Benigno Pendás destaca que Rajoy ofrece una mirada desde dentro sobre la política como servicio público, subrayando que esta no se desarrolla en un laboratorio ni en el mundo platónico de las ideas, sino en la realidad cotidiana. El expresidente insiste en que "la política merece la pena" si se ejerce con responsabilidad y sentido del deber.