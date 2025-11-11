Menú

Mazón en la comisión de la dana: "¿Dónde están las obras hidráulicas que hubieran limitado el impacto de la dana?"

Mazón ha lamentado que el Gobierno de Sánchez "haya huido de una comisión tan necesaria para no dar explicaciones a los valencianos".

Mazón ha lamentado que el Gobierno de Sánchez "haya huido de una comisión tan necesaria para no dar explicaciones a los valencianos".
Mazón comisión dana | EFE

El expresidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, ha comparecido este martes en la comisión de la dana de las Cortes Valencianas para dar explicaciones sobre su actuación en el trágico día de la riada.

Mazón ha defendido su labor desde que se puso en marcha la reconstrucción de las zonas afectadas y ha reconocido sus errores mientras ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "lavarse las manos" y de "falta de cooperación" con la Generalidad Valenciana.

(más información en próximos minutos)

Temas

En España

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida