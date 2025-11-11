Mazón en la comisión de la dana: "¿Dónde están las obras hidráulicas que hubieran limitado el impacto de la dana?"

El expresidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, ha comparecido este martes en la comisión de la dana de las Cortes Valencianas para dar explicaciones sobre su actuación en el trágico día de la riada.

Mazón ha defendido su labor desde que se puso en marcha la reconstrucción de las zonas afectadas y ha reconocido sus errores mientras ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "lavarse las manos" y de "falta de cooperación" con la Generalidad Valenciana.

(más información en próximos minutos)