Santiago Segura tiene una sorpresa para las Campanadas de Antena 3

Ha comenzado la cuenta atrás para una de las noches más importantes del año para las cadenas de televisión nacionales: la Nochevieja y sus Campanadas para dar la bienvenida al Año Nuevo. Mientras TVE y el grupo Mediaset cambian a sus presentadores y hacen cábalas para rascar audiencia, Antena 3 sigue apostando por Cristina Pedroche y Alberto Chicote como grandes estrellas para la noche del 31 de diciembre.

La gran sorpresa será una vez más el vestido elegido por Pedroche, pero este año tendrán un nuevo protagonista que promete llegar con sorpresas. Se trata de Santiago Segura, que el miércoles pasado confirmó en El Hormiguero de Pablo Motos su intención de 'colarse' en las Campanadas del grupo Atresmedia. El director de cine desveló durante la entrevista que su nueva película, Torrente Presidente, se estrena el 13 de marzo de 2026, aunque no tiene pensado hacer ningún tipo de promoción.

"No quiero hacer tráiler ni pase de prensa ni hablar de la película, simplemente estrenarla directamente el 13 de marzo, pero voy a intentar ir a las Campanadas de Antena 3 este año a ver si me dejan promocionar. Es un plan", contó. Motos aseguró tener información "de primera mano" procedente de la cadena, confirmando que Segura ha pedido aparecer desde la Puerta del Sol madrileña y "han dicho que sí". "Va a pasar algo en las Campanadas este año y sales tú. Pues ya veremos lo que es...", añadió el presentador para alimentar la expectación.

👀 ¡@SSantiagosegura ha desvelado hoy una sorpresa de las Campanadas de Atresmedia de este año! 🍇 pic.twitter.com/fA61nl4O4Y — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) December 3, 2025

Hay mucha expectación por conocer más detalles de la sexta película de la saga Torrente, una de las más exitosas del actor y director, pero también una de las más controvertidas, sobre todo en los tiempos que corren. El pasado mes de agosto salieron a la luz unas imágenes del rodaje en las que aparecía el protagonista dando un discurso desde un balcón decorado con banderas de España y una pancarta con el nombre "NOX", un guiño que fue interpretado como una parodia directa del partido político Vox.

El propio Segura se refirió a las críticas y el revuelo generado señalando que grabar y difundir imágenes de un rodaje sin permiso puede ser ilegal en España, aunque matizó que no siempre constituye un delito penal. Poco después, eliminó su comentario. Segura continuó la discusión señalando que no se puede juzgar una película entera a partir de una sola escena sacada de contexto. "¿Por qué, a raíz de una imagen robada, reconstruir en tu cabeza y juzgar una película que ni siquiera has visto?", se preguntó el cineasta en la misma red social. Lo que está claro es que el misterio se resolverá el próximo 13 de marzo.