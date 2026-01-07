El proyecto de Kiko Matamoros y Kiko Hernández nace gafado: les obligan a cambiar de nombre y La Osa se desvincula

El nuevo horizonte profesional de Kiko Hernández y Kiko Matamoros ha comenzado con el pie izquierdo. Lo que prometía ser el regreso triunfal del "eje del mal" en formato digital se ha visto empañado por una serie de contratiempos legales y empresariales que han obligado a los colaboradores a replantear su estrategia antes incluso de emitir su primer minuto de contenido.

El proyecto, que inicialmente se presentó bajo el polémico y provocador título de "Gilipollas tú", ha tenido que ser cancelado de forma abrupta en cuanto a su identidad visual y comercial. Según ha revelado el propio Kiko Matamoros en sus redes sociales, un conflicto con el registro de la marca les ha impedido seguir adelante con ese nombre. "Ya nos han jodido el nombre del programa", denunciaba el colaborador, visiblemente molesto por lo que muchos seguidores ya califican como un comienzo "gafado".

Ante esta tesitura, los dos rostros más veteranos de la crónica social han tenido que improvisar una solución de emergencia. El canal de YouTube donde se alojará el espacio ha pasado a denominarse "Los Kikos TV", una marca mucho más blanca y convencional que el concepto transgresor que buscaban originalmente. Aunque aseguran que el contenido mantendrá su esencia ácida y detonará "bombas" informativas, el cambio de rumbo forzado supone un primer revés en su búsqueda de independencia mediática.

Ruptura total con La Osa Producciones

A la crisis de identidad del programa se suma un movimiento empresarial significativo: la desvinculación oficial de La Osa Producciones Audiovisuales (la actual marca de Óscar Cornejo y Adrián Madrid tras la etapa de Fabricantes Studio y La Fábrica de la tele). La productora ha emitido un comunicado tajante para marcar distancias con esta nueva aventura de sus antiguos pupilos.

En la nota, la empresa de los creadores de Sálvame recalca que el proyecto de YouTube es una iniciativa "independiente y personal" de los dos Kikos, ajena por completo a su estructura de producción. Aunque les han deseado "toda la suerte del mundo", este desmarque evidencia que Hernández y Matamoros caminan ahora sin el paraguas protector de los que fueran sus jefes durante más de una década.

Este divorcio profesional llega en un momento de gran incertidumbre para ambos, quienes ahora deben asumir no solo el rol de presentadores, sino también el de gestores y responsables legales de un formato que, en su nacimiento, ya ha tropezado con su primer obstáculo administrativo.