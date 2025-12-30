Kiko Hernández estalla contra Jorge Javier Vázquez: "Te espera un mes de enero fuerte"

La relación entre Kiko Hernández y Jorge Javier Vázquez, forjada durante catorce años en el plató de Sálvame, parece haber llegado a un punto de no retorno. Lo que comenzó como un distanciamiento tras el fin del programa en Telecinco ha escalado en las últimas horas hasta convertirse en una guerra abierta en redes sociales, marcada por una advertencia directa y una fecha en el calendario: el 15 de enero.

El conflicto ha estallado de forma definitiva a través del perfil oficial de Instagram de Kiko Hernández. El colaborador, visiblemente molesto, ha reaccionado a unas recientes declaraciones de Jorge Javier Vázquez en las que este confesaba su "decepción" y "desencanto" tras la salida de Hernández de la cadena, llegando a admitir que ni siquiera se emocionó cuando su entonces amigo compartió su orientación sexual y su relación con Fran Antón en el mítico pulpillo del programa. La respuesta de Hernández no se ha hecho esperar, tachando al presentador de "falso amigo" y acusándole de lucrarse hablando de él de forma recurrente.

"A ese le espera un mes de enero fuerte", escribía Hernández en sus historias de Instagram, elevando el tono de una disputa que ya venía cocinándose a fuego lento. El madrileño ha recordado que el día de su boda Jorge Javier le dedicó una carta pública, y ha lanzado un órdago directo: "Yo el 15 de enero tengo preparada una para ti, amigo". Esta "amenaza" velada sitúa el foco informativo en la tercera semana del nuevo año, prometiendo una revelación que podría sacudir los cimientos de la imagen pública del presentador de Badalona.

Esta ofensiva mediática no es casual y coincide con el inminente lanzamiento del nuevo proyecto profesional de Hernández. Junto a su antiguo compañero Kiko Matamoros, el colaborador prepara el estreno de un late night en YouTube que promete recuperar el espíritu más "salvaje" y transgresor de la televisión de los noventa. Con referencias directas a formatos como "Crónicas Marcianas" o "Esta noche cruzamos el Mississippi", el nuevo espacio busca posicionarse como la alternativa sin censura a la televisión convencional, utilizando el conflicto con figuras de Mediaset como un potente motor de promoción.

El enfrentamiento ha traspasado lo personal para convertirse en una batalla por el relato. Mientras Jorge Javier Vázquez parece haber optado por una etapa de mayor discreción y distanciamiento de sus antiguos compañeros de tarde, Kiko Hernández reivindica el estilo combativo que lo hizo famoso. La expectación es máxima ante lo que pueda ocurrir ese 15 de enero, una fecha que Hernández ha marcado como el inicio de su particular "venganza" informativa y que promete ser el pistoletazo de salida para un año 2026 cargado de tensiones.