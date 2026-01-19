Decepcionante paso de Carmen Borrego por 'Gran Hermano Dúo'

Apenas han transcurrido diez días desde el estreno de GH Dúo 4 y la convivencia ya ha saltado por los aires. La tensión acumulada ha provocado que una de las principales figuras del reality, Carmen Borrego, haya llegado a su límite amenazando con tirar la toalla definitivamente.

La hija de María Teresa Campos se encuentra totalmente desbordada por los conflictos con sus compañeros, especialmente con Cristina Piaget y Carlos Lozano. A esta difícil situación se suma la actitud del mexicano John Guts, a quien acusa de mantener un "doble juego" que ha terminado por desquiciar a la colaboradora, pese al apoyo inicial de Belén Rodríguez.

La situación ha derivado en un ataque de ansiedad que llevó a Borrego a solicitar el "protocolo de abandono". "Cuanto antes mejor, no he venido a lo que está pasando en esta casa", declaró visiblemente afectada, asegurando que su deseo de marcharse no responde a motivos de salud, sino a la imposibilidad de soportar el ambiente hostil.

Desde el plató de Mediaset, su hijo José María Almoguera reconoció el sufrimiento de la familia al verla en ese estado, aunque mantiene la esperanza de que no renuncie. "La situación le está sobrepasando en general y le está costando adaptarse", admitió, señalando que su madre echa mucho de menos el exterior.

Aunque el amago de abandono no se ha materializado todavía, el nerviosismo de Borrego se hizo patente durante los posicionamientos, donde protagonizó un tenso encontronazo con su defensora y amiga, Belén Ro. La concursante mandó callar a la tertuliana al sentirse interrumpida mientras explicaba sus razones para querer la expulsión de John Guts.