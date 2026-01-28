The Tyets cierran la gira de invierno del formato TY DJ Set con una actuación vibrante en Grandvalira

Grandvalira vivió una de las jornadas más vibrantes de la temporada con la visita de The Tyets, que eligieron la estación andorrana para poner punto final a su minigira de invierno con el formato TY DJ Set.

La terraza del Snow Club El Tarter se transformó el sábado en una gran pista de baile al aire libre, con cientos de esquiadores y visitantes que llenaron el espacio en una tarde marcada por la música, la nieve y un ambiente festivo en constante crecimiento.

Lejos del formato de concierto convencional, el dúo de Mataró desplegó su versión más electrónica, canalla y desenfadada, con una sesión de DJ que combinó sonidos tech-house, mezclas propias y reinterpretaciones de los temas que los han consolidado como uno de los grandes fenómenos de la música catalana actual. Un formato concebido específicamente para la montaña y el après-ski, que generó un gran clima de proximidad y complicidad con el público.

"Somos unos fanáticos totales del esquí y nos apetecía mucho combinar nuestra pasión por la nieve con las fiestas après-ski", explicaban los artistas. El proyecto TY DJ Set nació hace aproximadamente un año y medio casi como una broma, pero ha acabado convirtiéndose en una nueva vía creativa para el dúo: "Llevamos cinco o seis años haciendo conciertos con banda y este formato es una motivación extra, una experiencia diferente que nos permite vivir la música de otra manera".

La conexión con el público fue uno de los grandes puntos fuertes de la sesión. Con el paso de las horas, la afluencia de gente fue aumentando hasta crear un auténtico calor colectivo, reforzando la sensación de comunidad propia de este tipo de propuestas en entornos de montaña. "Es una forma de tener a la gente mucho más cerca, de que nos vean de otra manera, que se puedan acercar, hacerse fotos… y de momento está siendo todo un éxito", aseguraban.

Para The Tyets, Andorra y Grandvalira tienen un significado especial. "Esquiamos desde muy pequeños y Andorra es un paraíso que tenemos muy cerca de casa. Siempre que podemos, nos escapamos hacia aquí. Ver la montaña nevada es desconectar completamente de la rutina", comentaban. No es casualidad, por tanto, que hayan elegido este escenario para poner el punto final a una gira invernal que también ha pasado por varias estaciones francesas y catalanas.

La visita del dúo se enmarca dentro de una programación musical estable que Grandvalira despliega a lo largo de toda la temporada de invierno, con una clara apuesta por convertir la montaña en un espacio de cultura viva, más allá del esquí. A lo largo de las semanas, distintos escenarios del dominio acogen sesiones de DJ, directos y formatos híbridos que conectan la música contemporánea con la experiencia de la nieve, poniendo en valor tanto las tendencias del momento como el talento local y estatal.

Esta línea se concreta especialmente en espacios como el Snow Club El Tarter, CBbC Costa Rodona, IQOS Terrace, Racó de Solanelles o L’Abarset, que se han consolidado como referentes del après-ski en los Pirineos. Propuestas que abarcan desde el pop y la música urbana hasta la electrónica más clubbing conviven en una programación pensada para generar experiencias culturales singulares en entornos de montaña, con formatos de proximidad que rompen la barrera entre artistas y público.

Con actuaciones como el TY DJ Set de The Tyets, Grandvalira refuerza su posicionamiento como plataforma cultural de invierno, capaz de atraer a nuevos públicos y de dialogar con la escena musical actual desde un contexto único. Una apuesta que consolida la estación no solo como destino deportivo, sino también como un espacio de encuentro creativo, donde la música forma parte esencial del relato invernal.